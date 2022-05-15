Ordu’da özel eğitim kursunda yangın: Öğrenciler binadan uzaklaştırıldı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde bulunan bir özel eğitim merkezinde çıkan yangın sonucu maddi hasar oluşurken, yangın esnasında deneme sınavında olan öğrenciler ise tahliye edildi.

Yangın, Sırrı Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir özel eğitim merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eğitim merkezinin kazan dairesinden dumanların çıktığını fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın sırasında sınıflarda deneme sınavı yapan öğrenciler binadan dışarı çıkarıldı. Olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangın sırasında içeride deneme sınavı yaptıklarını belirten bir öğrenci, “Bugün deneme sınavı için kursa gelmiştik. Sınavdayken yangın olduğu söylendi bizi dışarı çıkardılar. Bizde apar topar dışarıya çıktık. dedi.