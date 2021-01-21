Ordu’da giyilmeyen kıyafetler ekonomiye kazandırılıyor

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından şehrin belirli noktalarına yerleştirilen giysi toplama kutuları, kullanılmayan tekstil ürünlerinin ekonomiye kazandırılmasını sağlıyor.

Altınordu Belediyesi tarafından ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında hayata geçirilen ve kentin belirli noktalarına yerleştirilen giysi kumbaraları, tekstil atıklarının toplanması ve geri dönüşüm sürecine dahil edilmesini sağlıyor. Vatandaşların kullanmadıkları eşyaları toplamak ve kullanılacak olanları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak, kötü durumda olanların ise geri dönüşüm esnasında kullanılması amacıyla bulunan giysi kumbaraları, ekonomiye de katkı sağlıyor. Altınordu kent merkezinde cadde ve sokaklarda 100 adet bulunan kumbaralar ile vatandaşların kullanmadığı her çeşit kıyafet, ayakkabı, çanta kemer gibi ürünler, havlu, battaniye, perde gibi tekstil ürünleri ve oyuncak çeşidi toplanıyor.

Proje ile ilçe genelinde yıllık ortalama 95 bin 700 kilogram tekstil atığı toplanarak, geri dönüşüme kazandırılıyor.