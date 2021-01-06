Küçüköksüz: "Şoför esnafımız açısından 2020 yılı çok zor geçti"

Fatsa Şoförler Odası Başkanı Muammer Küçüköksüz, korona virüsün de etkisiyle 2020 yılında zor bir dönemden geçen şoför esnaflara destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Yeni yılın ilk 6 ayında benzer zorlukların devam edeceğini söyleyen Başkan Muammer Küçüköksüz yaptığı açıklamada, "Korona virüsün etkileriyle birlikte 2020 yılı şoför esnaflarımız için oldukça zor geçti. Krediler ertelendi fakat, geriye dönük biriken krediler üyelerimizi daha da zorlamaya başladı. Sokak yasakları, toplu taşıma araçlarındaki yüzde elli potansiyelle yolcu taşımak ve okulların kapanması gibi etkenler taşımacılık yapan şoförlerimizin işlerini durma noktasına getirdi. Korona virüs tablosuna göre konuşursak, 2021 yılının ilk 6 ayı da benzer sıkıntılar devam edecek. Esnafımız bu zaman diliminde zorlanmaya devam edecektir” dedi.

Oda üyelerine her zaman destek vermeye çalıştıklarının altını çizen Başkan Küçüköksüz, "Biz 2020 yılında üyelerimizden bir nebze de olsa katkımız olsun diye aidat almadık. Oda kayıt belgelerinden ücret tahsil etmedik. Muhasebe kaydını tuttuğumuz şoför esnaflarımızdan ise bu ücretin yüzde 50’lik bölümünü almadık. İmkanlarımızı kendi esnaflarımız için kullanmaya özen gösterdik. 2021 yılında da elimizden geldiği kadar üyelerimizin yanında olmaya çalışacağız. Bu vesileyle tüm hemşerilerimizin ve şoför esnaflarımızın yeni yılını kutluyor, 2021 yılının öncelikle sağlık, ülkemize barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.