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Kasap ve marketlerde kıyma mesaisi

Ordu’nun Fatsa ilçesinde kurbanlık hayvanların kesilmesinin ardından market ve kasaplarda kıyma mesaisi başladı.

ORDU 10.07.2022, 19:55
Kasap ve marketlerde kıyma mesaisi

Ordu’nun Fatsa ilçesinde kurbanlık hayvanların kesilmesinin ardından market ve kasaplarda kıyma mesaisi başladı.

Kurbanlarını kesen vatandaşlar kıyma çektirmek için kasap ve marketlerin yolunu tuttu.

Bayramın ikinci gününde Fatsa’da birçok vatandaş, kurban etlerini kıyma yapmak için kasap ve marketlerde yoğunluk oluşturdu. Kıymanın kilosunun 5 TL’ye çekildiği kasaplarda poşet üzerilerine isimler yazılarak çekim yapıldı.

Bayramın ikinci gününün tamamını kıyma yaparak geçirdiklerini söyleyen kasap Okan Aydın, yoğunluğun birkaç gün daha süreceğini söyledi.

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