Geleneksel sokak oyunları okul bahçelerine taşınıyor
ALTINORDU BELEDİYESİ, ÇOCUKLARIN BEDEN SAĞLIĞINA KATKI VEREN VE UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ GELENEKSEL SOKAK OYUNLARINI OKUL BAHÇELERİNDE YAŞATARAK MAZİYİ BUGÜNE TAŞIYOR.
Altınordu Belediyesi, çocukların beden sağlığına katkı veren ve unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sokak oyunlarını okul bahçelerinde yaşatarak maziyi bugüne taşıyor.
Çocuklara yönelik birçok etkinlik düzenleyen Altınordu Belediyesi, bu günlerde yaptığı çalışmalarla okul bahçelerini unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sokak oyunları çizgileri ile donatıyor. Altınordu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarla okul bahçeleri çocuklar için alternatif oyun alanları haline dönüşüyor. Geleneksel sokak oyunlarıyla çocukların beden sağlığına katkı verilirken bir zamanlar anne babaların hatta büyükanne ve büyükbabaların oynadığı geleneksel sokak oyunları da günümüze ve gelecek kuşaklara taşınmış oluyor.
Bu kapsamda yaz boyunca devam eden çalışmalarla 26 mahallede 59 okul bahçesinde geleneksel sokak oyunlarının unutulmazlarından olan sek sek oyun alanı oluşturuldu. Oyun çizgileri çalışması 2020-2021 eğitim öğretim yılı içerisinde de devam edecek. Yapılan çalışmalarla okul bahçeleri geleneksel sokak oyunlarının yaşatıldığı alanlara dönüşecek.
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|2
|4
|6. Balıkesirspor
|2
|3
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|2
|3
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|2
|3
|9. Bandırmaspor
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|3
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|3
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|2
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|2
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|2
|1
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|2
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|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|2
|6
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|2
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|2
|6
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|6
|5. Crystal Palace
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|3
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|3
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|1
|0
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|2
|0
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