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Başkandan üyelere gıda maddesi desteği
Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ayhan Baş, pandemi sürecinde üyelerine gıda maddesi desteğinde bulunacaklarını açıkladı.
ORDU 31.12.2020, 17:17
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Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ayhan Baş, pandemi sürecinde üyelerine gıda maddesi desteğinde bulunacaklarını açıkladı.Pandemi sürecinde üyelerinde destek olmak adına, her üyeye 250 TL’lik temel gıda maddesi desteğinde bulunacaklarını aktaran Başkan Baş, “Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ailesi olarak bu zorlu günlerde üyelerimize destek olmak adına, her üyemize 250 TL’lik temel gıda maddelerinde faydalanabilecekleri alışveriş kartları vermeyi uygun gördük. Ayrıca üyelerimizden bu alışverişleri yaparken yerel esnafımızdan yapmalarını ve yerel esnafımıza sözde değil, özde de destek olmalarını rica ettik. Bu sayede hem yerel esnafımıza hem de üyelerimize nefes olmayı amaçladık. Gerekli yasal işlemleri yaparak her zaman olduğu gibi Kooperatifin gücü ve kaynaklarını pandemi sürecinde ortaklarımızın faydasına sunmanın gururunu yaşıyoruz. Bu zorlu pandemi sürecinde her daim esnafımızın yanındayız. Kooperatifimize kayıtlı olan market ve bakkallarda geçerli olacak bu kartların herkese bir nefes olmasını temenni ederim” dedi.
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