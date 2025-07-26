“Lojistik sektörü milli gelirin 13’te 1’ine katkı sağladı”

Geçen yıl Türkiye’nin gayri safi yurt içi hasılasının (GSYH) 1 trilyon 330 milyar dolar olduğunu hatırlatan Bakan Bolat, “Kara, hava, deniz ve demiryollarından oluşan lojistik sektörü, bu pastanın yaklaşık 13’te 1’ine denk gelen 100 milyar dolarlık katkı sundu. Lojistik sektörü bizim gözbebeğimiz. Ülkemizin hizmet ihracatında turizmden sonra ikinci sırada yer alıyor” ifadelerini kullandı.

Covid-19 döneminde sektörün stratejik önemi

Pandemi sürecinde lojistik sektörünün kritik bir sınav verdiğini belirten Bolat, “O dönemde sağlık hizmetleri kadar lojistik de toplumlar için yaşamsal öneme sahipti. Türkiye bu süreçte başarılı bir sınav verdi. Lojistik sektörü, küresel tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıklara rağmen süreci başarıyla yönetti” dedi.

Gümrüklerde modernizasyon ve yeni yatırımlar

Ticaret Bakanı, sektöre verilen desteklerin sürdüğünü belirterek, “Ticaretin kalbi olan gümrükler bizim sorumluluğumuzda. 163 sınır kapımız taşımacılık faaliyetleri için aktif şekilde çalışıyor. 18 kara gümrük kapımızı modernize ettik. Gürbulak Sınır Kapısı çok yakında tam kapasiteyle hizmete girecek. Akçakale Sınır Kapısı’nın da faaliyete geçirilmesi için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz” dedi.

“Kotaların artırılması için mücadele ediyoruz”

Bolat, lojistik taşımacılıktaki kotaların genişletilmesi konusunda da yoğun çaba gösterdiklerini belirterek, “UND gibi sektörü temsil eden güçlü yapılarla yakın iş birliği içindeyiz. Taşımacılığımızı kolaylaştırmak, ihracatçılarımıza destek olmak için yoğun diplomasi yürütüyoruz” diye konuştu.

“Lojistik sektörü yüz akımız”

Konuşmasının sonunda Türkiye'nin hizmet ihracatında önemli bir yere sahip olan lojistik sektörünü “yüz akı” olarak tanımlayan Bakan Bolat, sektörün hem ekonomik büyüme hem de istihdam açısından stratejik bir değer taşıdığını ifade etti.