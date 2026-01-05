Mutlular Transport’un yeni intermodal tenteli perdeli araçlarının teslimatı ve yeni yatırımının imza töreni Çırağan Palas Kempiski Otelinde Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Mutlular Transport Yönetim Kurulu Üyesi Mutluhan Akan ve Tırsan Treyler Satış İcra Kurulu Başkanı Ertuğrul Erkoç’un katılımı ile gerçekleştirildi.

Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, törende yaptığı konuşmada uzun vadeli iş birliklerinin altını şu sözlerle çizdi “Mutlular Transport, tecrübeli ekibi ile planlı şekilde büyüyen, son yıllarda intermodal taşımacılık için yatırımlar yapan sektörümüzün değerli şirketlerinden biridir. Bugün teslim ettiğimiz araçları ile filolarında toplam 900 Tırsan'a ulaştılar ve güvenle ilave 250 adetlik yatırım yaptılar. Bu yatırımlar, Tırsan’ın Avrupa'nın en yüksek kapasite ve çeşitlilikte test merkezlerinde ve ilk ve tek açık hava test pistinde, her taşıma modunda, coğrafya ve iklimde araçlarının en uzun süreli en yüksek performansını onaylayarak sektörle buluşturduğunun, müşterilerinin rekabetçiliğini artırdığının en önemli göstergesidir. Karşılıklı güvene dayalı iş birliğimizin uzun yıllar devam etmesini temmeni ederim. Hayırlı olsun.”

Mutlular Transport Yönetim Kurulu Üyesi Mutluhan Akan ise gerçekleştirdikleri yatırımı şu sözlerle değerlendi: “Mutlular Transport olarak gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla sürdürülebilir büyüme hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Geçtiğimiz yıl intermodal taşımacılık odağı ile 360 Tırsan’ı filomuza katmıştık. Bugün de tamamı intermodal taşımacılık için Tırsan tarafından geliştirilmiş 373 tenteli perdeli aracı filomuza katıyoruz. Toplamda 900’e ulaşan Tırsan aracımız önümüzdeki yıl 1000’i aşacak. Planlı yatırımlarla büyüyen filomuz ve bu filoyu en efektif şekilde, mutlak müşteri memnuniyeti odağı ile yöneten ekibimiz ile Asya, Avrupa ve 3. ülke taşımalarımıza devam edeceğiz. Yatırım yaptığımız araçları hem uzun yıllardır güvenle kullanıyoruz hem de Tırsan’ın nasıl testlerden geçirdiğini biliyoruz. Tüm Tırsan ekibine teşekkür ediyorum.”

1997 yılında Iğdır’da kurulan Mutlular Transport, Avrupa’dan Çin’e, Asya’dan Ortadoğu’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada hem karayolu hem de intermodal taşımacılık hizmeti sunuyor. Mutlular Transport, geniş filosu ile otomotivden gıdaya, tekstilden tarıma kadar çeşitli sektörlere taşımacılık hizmeti sunuyor.