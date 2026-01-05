Çırağan Palas Kempinski Otel’de gerçekleştirilen teslimat törenine; Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, ABC Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Bilen, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Bilen, Atakan Bilen ve Tırsan Treyler Satış İcra Kurulu Başkanı Ertuğrul Erkoç katıldı.

Teslimat töreninin açılış konuşmasını gerçekleştiren Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, “ABC Lojistik ile çok uzun yıllara dayanan, Ergun Bey’in rahmetli babası Ali Bilen ile başlayan bir iş ortaklığımız var. Ali Bey’den sonra Ergun Bey ile de hem yurt dışında hem yurt içinde çok başarılı projelere imza attık. Bugün ise üçüncü nesilden Ali ve Atakan Beyler ile yola devam ediyoruz. ABC Lojistik; tecrübesini, bilgisini ve vizyonunu 3 nesil boyunca devam ettirmeyi başarmış, sektörde örnek gösterilen şirketlerimizden biridir. Bugün gerçekleştirdiğimiz teslimat ile ABC Lojistik’in rekabet gücünü artıracağız. Ar-Ge ve test altyapımıza yaptığımız yatırımlar ile analiz etmeye, test etmeye, sektör için sektör ile birlikte geliştirmeye hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

Nuhoğlu’nun ardından açıklamalarda bulunan Ergun Bilen büyüyen operasyonlarını ve yeni yatırımlarını şu sözlerle ifade etti: “Bugün itibariyle 1.100’üncü Tırsan aracımızı teslim aldık. 2026 için de 300 adetlik yatırım planı için Tırsan ile el sıkıştık. Tırsan’ın Ar-Ge altyapısına verdiği değeri biliyoruz, test pistini birlikte açmaktan büyük gurur duyduk. En uzun ömürlü, en dayanıklı ve en verimli araçları kullandığımıza eminiz. Filomuzdan aldığımız gücü tecrübeli ekiplerimiz ile en verimli şekilde yönetiyor, bu sayede de müşterilerimize en rekabetçi hizmeti sunuyoruz. Geniş hizmet coğrafyamızda hem karayolunda hem intermodalde büyüyen filomuz ile hizmete devam edeceğiz. ABC Lojistik olarak Türkiye’nin en büyük 7. hizmet ihracatçısı olma başarısını elde ettik. Bu, babam Rahmetli Ali Bilen’den devraldığım, üzerine koyarak Ali ve Atakan Bilen’e devredeceğim, her geçen gün büyüyen, gelişen tecrübemiz ve iş modelimizin başarısıdır. Doğru filo yönetimi ile doğru iş ortakları ile uzun yıllar süren başarılı iş ortaklıkları ile başarımızı artırarak sürdürmeyi hedefliyoruz. Sayın Çetin Nuhoğlu başta olmak üzere tüm Tırsan ailesine teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

ABC Lojistik’in Türkiye’nin lojistik operasyonlarında stratejik öneme sahip Kayseri’de bulunan 5.000 m2’si kapalı, 30.000 m2’lik antreposu bulunuyor. ABC Lojistik, sunduğu; karayolu, denizyolu, havayolu ve demiryolu taşımacılığı hizmetleri ile Türkiye’nin en çok hizmet ihracatı gerçekleştiren 7. şirketi olma başarısına sahip.