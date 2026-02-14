“İddiaların somut karşılığı yok”

Devam eden bir tehdit ve şantaj davası üzerinden algı oluşturulmaya çalışıldığını öne süren Işıksu, gizlilik ve yayın yasağı bulunan bir dosyaya ilişkin yapılan açıklamaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Işıksu, “Savcılık ifadeleriyle çelişen ve gerçeklikten uzak söylemlerle kamuoyu yönlendirilmeye çalışılıyor. Benim yaptığım tek şey, şahsıma yönelik tehdit ve şantaj girişimleri karşısında hukuka başvurmaktır” dedi.

“Disipline sevk konusunda resmi tebligat yok”

AK Parti tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiği yönündeki iddialara da değinen Işıksu, kendisine bu yönde resmi bir tebligat yapılmadığını belirtti. Söz konusu haberleri medyadan öğrendiğini söyleyen Işıksu, siyasi hayatını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çizgisinde sürdürdüğünü ve kararın her ne olursa olsun saygı duyacağını dile getirdi.

“İddiası olan yargıya gitmeli”

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlara tepki gösteren Işıksu, iddiası olanların adresinin sosyal medya değil, bağımsız Türk yargısı olması gerektiğini söyledi. Kendisine yönelik para talebi ve şantaj iddialarıyla ilgili yargı yoluna başvuran ilk tarafın kendisi olduğunu ifade etti.

“Şantaj görüntüleri ve ses kayıtları var”

Kendisine kumpas kurulduğunu ileri süren Işıksu, şantaj iddialarına ilişkin ses kayıtları ve görüntüler bulunduğunu belirtti. Sosyal medyada dolaşıma sokulan bazı yazışmaların kurgu olduğunu savunan Işıksu, söz konusu paylaşımların gerçeği yansıtmadığını ve hukuki süreçlerin başlatıldığını açıkladı.

“Hukuki mücadele sürecek”

Hakkındaki iddiaların yalnızca kendisini değil ailesini ve destekçilerini de hedef aldığını söyleyen Işıksu, “Organize bir karalama kampanyası yürütülüyor. Gerçek er ya da geç ortaya çıkacaktır. Hukuki mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim” ifadelerini kullandı.