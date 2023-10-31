Mark Zuckerberg’in sahibi olduğu META şirketinin bünyesindeki Instagram ve Facebook için yeni bir karar alındı.

Şirket, Avrupa’daki kullanıcılarına ‘reklamsız’ kullanım için ‘paralı üyelik’ modeli getirme kararı aldığını açıkladı. Açıklamada, Avrupa Birliği’nin regülasyonlarından sıyrılmak için şirketin paralı üyelik uygulamasına geçeceği kaydedildi.

Aylık üyelik ücretinin internet üzerinden satın alınması durumunda 9.99 euro ödeneceği, iOs ya da Android üzerinden satın alınması durumunda ise 12.99 euro ödeneceği belirtildi. Avrupa Birliği, Meta’dan kullanıcıların izni olmadan onların verilerini kullanarak kişiselleştirilmiş reklam gösterilmesine karşı olduğunu duyurmuştu.

Bundan böyle Meta, kullanıcılarına ücretsiz ve reklam gösteriminin olduğu bir üyelik ve ücretli ama reklamların gösterilmediği bir üyelik seçeneği sunacak. Bu yılın başında Meta 390 milyon euro ceza ödemek zorunda kalmıştı.