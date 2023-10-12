48 saat boyunca süren etkinlikte lise öğrencilerinin yanı sıra, üniversite öğrencileri de yer aldı.

Büyükşehir Belediyesi Berdan Konukevi’nde gerçekleşen etkinlikte öğrenciler, NASA tarafından verilen tematik problemlere çözümler üreterek oyun, yazılım ve proje geliştirme çalışmalarına katılım sağladı. NASA'da görev yapan Yüksek Bilgisayar Teknolojisi Mühendisi Pinar Moore’nin de destek verdiği çalışmada, öğrencileri mentör öğretmenler de yalnız bırakmadı. 35 öğrencinin katıldığı ve 6 gruptan oluşan takımlar 6 farklı proje üreterek bu projeleri NASA’nın sistemine yüklerken, projelerin onay alması dahilinde öğrenciler NASA’ya gitme fırsatı yakalayacak.



“Etkinliğin amacı, NASA’nın belirlemiş olduğu problemlere gençlerin çözüm bulması"

NASA’nın düzenlemiş olduğu etkinliğe gençlerin başvurduğunu ve Berdan Konukevi’nde 48 saat süren hackathon’a katılım sağladıklarını belirten Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesi Sorumlusu Emre Aşkın, etkinliğe gönüllü öğretmenlerin de destek olduğunu kaydederek, “Buradaki amaç, NASA’nın belirlemiş olduğu problemlere gençlerin çözüm bulması. Projelerini NASA’nın sistemine giriş yapacaklar ve daha sonrasında değerlendirme başlayacak. Değerlendirmeler sonucunda gençlerin NASA’ya gezileri söz konusu. Bugün lise öğrencilerimizin yanı sıra, üniversite öğrencilerimiz de aramızda ve gençlere mentörlük sağlıyorlar. Yine dışarıdan destek aldığımız gönüllü öğretmenlerimiz de var. Onlar da çocukların araştırma projelerine destek oluyorlar” dedi.

“Kazanırsak, NASA’ya gerçekleşecek olan bir haftalık geziye katılacağız”

10. sınıftan başlayarak Tarsus Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesi’nin imkanlarından faydalanan ve şu anda Tarsus Üniversitesi Hemşirelik Bölümü’nde okuyan Yeliz Aslan, “Biz 6 grup olduğumuz için, 6 tane konu seçtik ve arkadaşlarımızla birlikte şu an onları geliştiriyoruz. Eğer kazanırsak, NASA’ya gerçekleşecek olan bir haftalık geziye katılacağız” diye konuştu. Mezitli Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesi’ne devam eden 11. sınıf öğrencisi Sultan Toprak da projede yer almaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, “Arkadaşlarımızla birlikte projemizi hazırlıyor, planlıyor ve sisteme sunuyoruz. Bu proje kapsamında birçok yeni şey öğreniyoruz ve yeni şeyler öğrenirken de deneyimlerimizin ilerleyen zamanlarda bize faydalı olacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.