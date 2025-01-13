Mersin'de terör soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen DEM Partili Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ile 4 meclis üyesi tutuklandı, 1 meclis üyesi 'adli kontrol' şartıyla salıverildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında DEM Partili belediye başkanı ve meclis üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 10 Ocak tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ile Başkan Yardımcısı Nuriye Arslan ve DEM Parti meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç, Yakup Danış ve Hikmet Bakırhan gözaltına alındı.

'Terör Örgütü Propagandası Yapmak', 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma', 'Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanuna Aykırılık' ve '2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet' suçlamasıyla gözaltına alınan belediye başkanı ile 5 üyesi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ile birlikte 4 meclis üyesi tutuklanırken, Yakup Danış adli kontrol şartıyla salıverildi.

Öte yandan aralarında DEM Partili milletvekillerinin olduğu kalabalık, adliye önünde toplanarak gün boyu kararın açıklanmasını bekledi.

Başkan Sarıyıldız Görevden Alındı

Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız’ın, "Terör örgütü propagandası yapmak", "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet" ve "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından, Anayasa’nın 127. maddesi ve Belediye Kanunu’nun 47. maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Sarıyıldız’ın yerine Mersin Valiliği tarafından Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

Dört Meclis Üyesi Tutuklandı ve Görevden Alındı

Ayrıca, Akdeniz Belediye Meclis üyelerinden Nuriye Arslan, Özgür Çağlar, Hikmet Bakırhan ve Neslihan Oruç hakkında yürütülen soruşturmalar sonucunda verilen tutuklama kararları nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından geçici görevden uzaklaştırma tedbiri uygulandı.

Nuriye Arslan ve Özgür Çağlar : "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak", "Terör örgütü propagandası yapmak", "Terörizmin finansmanına aykırılık" ve "2911 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından tutuklandı.

: "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak", "Terör örgütü propagandası yapmak", "Terörizmin finansmanına aykırılık" ve "2911 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından tutuklandı. Hikmet Bakırhan ve Neslihan Oruç: "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı’ndan Açıklama

İçişleri Bakanlığı, kararların Anayasa ve kanunların ilgili maddelerine dayanılarak, kamu düzeni ve hizmetin sürekliliğini sağlamak amacıyla alındığını belirtti.

Yerel Yönetimde Yeni Dönem

Akdeniz Belediyesi’nde başkan vekilliği ve meclis üyeliklerinde boşalan pozisyonların doldurulmasıyla belediyenin hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi hedefleniyor.