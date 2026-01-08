1967 yılından bu yana Türkiye’de üretim, mühendislik ve ihracat faaliyetlerinin yanı sıra sosyal fayda projelerine de yön veren Mercedes-Benz Türk, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) düzenlediği "ODMD Satış ve İletişim Ödülleri" 2025 Gladyatörleri’nden ödülle döndü. Markaların satış ve iletişim başarılarını ödüllendirmek amacıyla bu yıl 16’ncısı düzenlenen gecede ToolStore yılın sürdürülebilirlik projesi seçildi.

Proje, Mercedes-Benz Türk’ün çevresel sorumluluk, sürdürülebilirlik ve yenilikçi iş modelleri geliştirme vizyonunun güçlü bir örneği olarak öne çıkıyor. Şirket içi girişimcilik platformu Koza Merkezi bünyesinde hayata geçirilen ve kullanım ömrünü tamamlamış ekipman ile malzemelerin yeniden ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan ToolStore projesi ile üretim tesisleri ve kampüslerde artık ihtiyaç duyulmayan; dikiş makinelerinden forkliftlere, temizlik ekipmanlarından çeşitli teknik malzemelere kadar birçok ürün hurdaya ayrılmak yerine uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Bu sayede hem atık oluşumu azaltılıyor hem de kaynakların yeniden kullanımıyla döngüsel ekonomiye somut katkı sağlanıyor.

“Yaklaşık 20.000 adet ekipman satışı ile döngüsel ekonomiye katkı sağladık”

Koza Merkezi Kurucusu Didem Daphne Özensel, ödül ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Yenilikçi ve sürdürülebilir fikirlerin gerçekleşmesine ev sahipliği yapan Koza Merkezimizin çatısı altında ortaya çıkan ToolStore projemizin ödüle layık görülmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Toolstore üzerinden satış faaliyetlerimizi 2019 yılından beri sürdürüyoruz. Bu girişimimizle bugüne kadar yaklaşık 20.000 adet ekipman satışı ile döngüsel ekonomiye katkı sağladık. Bu da yaklaşık 2500 ton malzemenin döngüsel ekonomiye kazandırılması demek. Bu projemiz sayesinde bu malzemelerin yeniden üretilme süreci gerekmediği için, üretim aşamasında ortaya çıkan CO2 emisyonu, su tüketimi ve enerji tüketimi de önlenmiş oldu. Mercedes-Benz Türk olarak çevresel sorumluluğu iş yapış biçimimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştirmeye kararlılıkla devam ediyoruz.”