Tırsan Adapazarı Mega Üretim Kampüsü’nde gerçekleştirilen teslimat törenine; Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Ares Logistics Kurucu Ortakları İdris Hanoğlu ve Engin Kırcı, Tırsan Treyler Yurtiçi Satış İcra Kurulu Başkanı Ertuğrul Erkoç ile Tırsan Treyler Yurtiçi Satış İcra Kurulu Üyesi Özgür Ayçiçek katıldı.

Ares Logistics, ağırlıklı olarak intermodal ve karayolu taşımacılığı olmak üzere entegre lojistik hizmetleri sunuyor. Türkiye ile İspanya, Portekiz, Fransa ve Kuzey Afrika ülkeleri arasındaki taşımaların yanı sıra Avrupa ülkeleri ile BDT ülkeleri arasında Türkiye üzerinden transit taşımalar gerçekleştiriyor. Merkez ofisi İstanbul’da bulunan Ares Logistics çok geniş bir coğrafyada verdiği hizmetlerini İstanbul, İtalya, Fransa ve Romanya’da bulunan ofislerinden yönetiyor.

Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu törende yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Uzun yıllardır iş birliği içinde olduğumuz Ares Logistics’in büyüme yolculuğunda yine yan yana olmaktan mutluluk duyuyoruz. Tüm taşıma modlarında hizmet veren Ares Logistics’e; karada, denizde ve trende en uzun kullanım ömrünü en yüksek verim ile sunmak üzere tasarlanmış, ödüllü Ar-Ge merkezlerimizde test edilip onaylanmış araçlarımız ile güç katmaya devam ediyoruz. Bugün 500 araca ulaşan iş birliğimizin giderek büyüyerek devam etmesini temenni ediyorum. Hayırlı olsun.”

“TIRSAN, HER TAŞIMA MODUNDA İLK TERCİHİMİZ”

Ares Logistics Kurucu Ortaklarından İdris Hanoğlu teslimat töreninde yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Ares Logistics olarak Avrupa, Kuzey Afrika ve Asya ülkeleri arasında farklı sektörlerden birçok markaya hizmet veriyoruz. Ağırlıklı olarak intermodal ve karayolu taşımacığı olmak üzere entegre lojistik hizmeti sunuyoruz. Geniş ekibimiz ve tüm taşıma modlarına uyumlu filomuz ile Türkiye, İtalya, Fransa ve Romanya ofislerimizden tüm operasyonu yönetiyoruz.”

Ares Logistics Kurucu Ortaklarından Engin Kırcı ise uzun vadeli iş ortaklıklarında ürün ve hizmet kalitesinin öneminin altını şu sözlerle çizdi: Hem hizmet sunarken hem de yatırım yaparken kalite beklentimiz yüksek. Bu noktada yol arkadaşlığı çok önemli. Belirlediğimiz standartlarda ilerlemek işimizi kusursuz sürdürülebilir kılmamızı sağlıyor. Nasıl ki güvenli, kaliteli ve hızlı hizmet sunma vaadimiz varsa, biz de ürün ve hizmet alırken aynı yaklaşımı gördüğümüz, treylerlerin gücünden, veriminden ve kalitesinden emin olduğumuz için Tırsan ile yol arkadaşlığı yapıyoruz. Kullandığımız ekipmanların donanımı ve farklı taşıma modlarında kullanıma uygun olması da bizim için çok önemli. 500 treylere ulaşan iş birliğimizin tüm sektöre hayırlı olmasını diliyorum.”



Tren Yüklemeli Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride Özellikleri

Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride araçlar, çift süspansiyon sistemi ile ayarlanabilir beşinci teker yüksekliğine sahip olup, çekici ayırt etmez. Bu sayede hem midilli hem de yarı midilli çekiciler başta olmak üzere tüm çekicilerle eşleşebilir.

Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride treylerler, yükün emniyetli şekilde taşınabilmesi için, televre üzerindeki her biri 2,5 ton kapasiteli toplam 236 farklı noktadan bağlantı yapmaya olanak sağlayan K-Fix yük güvenlik sistemine ve Code XL yük emniyet sertifikasına sahiptir. Öte yandan aracın, şasi ve çelik aksamları çinko fosfat tri-elektron metoduna göre kataforez (KTL) kaplamalıdır.

Araç, Tren Yükleme Sistemi opsiyonu sayesinde filo yönetiminde esnekliği artırmak üzere geliştirilmiştir. Bu opsiyon içerisinde, 2 x 2 adet Tren Vinç Bağlantı noktası ile Tren Yükleme için özel tasarlanan dingil hava yastıkları bulunmaktadır. Sistem, tüm vagon ve tünel tiplerine de uyumludur.

Mekanik çatı kaldırma sistemi sayesinde; 5 farklı iç net opsiyonu, hızlı yükleme ve boşaltma kolaylığı sunan Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride, yan kayar perde ve kayar çatı özelliği sayesinde müşterilerine maksimum verimliliği sunmaktadır. 7,2 ton forklift aks yüküne dayanıklı tabanı sayesinde, rampa yüklemelerinde maksimum taban dayanımı sağlamaktadır. Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride, Gümrük Mevzuatı kurallarına tam uyumu ile uluslararası yük taşımacılığı gerçekleştiren müşterimiz için doğru çözümdür.