Mercedes-Benz Türk, Türkiye genelindeki kamyon şoförlerinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak amacıyla özel olarak tasarlattığı dorsesi ile Sağlık Bakım Tırını, Cumhuriyetin 100. yılında da yola çıkardı. Türkiye'de daha önce benzeri görülmemiş bir uygulama ile kamyon şoförlerinin konforu ve güvenliği kadar sağlığına da dikkat eden Mercedes-Benz Türk, Sağlık Bakım Tırı ile son olarak 27 Ekim’de İstanbul BiMola Reşadiye Dinlenme Tesisi’nde 1 iç hastalıkları uzmanı, 1 fizyoterapist, 2 berber ve 1 psikolog ile kamyon şoförlerine hizmet verdi.

Actros L 1851 LS model aracında hizmet veren Sağlık Bakım Tırı, 2023 sonuna kadar Mersin, Manisa ve Gaziantep’te de kamyon şoförlerine ulaşmayı hedefliyor.

Etkinlikte konuşan Mercedes-Benz Türk Kamyon & Otobüs Pazarlama İletişimi ve Müşteri Yönetimi Grup Müdürü Serra Yeşilyurt, “Cumhuriyetin 100. yılını, bu özel yılı, değerli uzun yolların emektarları şoförlerimiz ve Sağlık Bakım Tırı kadromuz ile de kutlamak istedik. Ülkemizi #Daimaİleri taşımak için birlikte çalışmaya devam edeceğimizin sözünü Mercedes-Benz Türk olarak her fırsatta veriyoruz.” dedi.