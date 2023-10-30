Ağır ticari araç endüstrisinin öncüsü Mercedes-Benz Türk, Aksaray Kamyon Fabrikası’nda ürettiği 350 bininci kamyonunu banttan indirdi. Açıldığı 1986 yılından bu yana hem Türkiye’nin hem de Daimler Truck’ın en önemli kamyon üretim tesislerinden biri olan Aksaray Kamyon Fabrikası, Cumhuriyet’in 100. yılında 350 bininci kamyonunu da üreterek önemli bir dönüm noktasına ulaştı.

Fabrika bantlarından inen 350 bininci kamyon çekici ailesinin en donanımlı araçlarından biri olan Mercedes-Benz Actros 1851 oldu. Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası üretimin yanında istihdamıyla, AR-GE faaliyetleri ve ihracatı ile Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamayı sürdürüyor. Kapılarını açtığı ilk günden bu yana Aksaray Kamyon Fabrikasını bir Daimler Truck üssü haline getiren üretim tesisinden bugüne kadar ihraç edilen toplam araç sayısı 101 bini aştı.

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası Direktörü / İcra Kurulu Üyesi Ulf Raese, “Aksaray Kamyon Fabrikamızda ürettiğimiz araçlar ve gerçekleştirdiğimiz ihracat ile ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Cumhuriyetin 100. yılına denk gelen bu yılda 350 bininci kamyonumuzu üretmenin gururunu yaşıyoruz. Teknoloji, kalite ve verimlilikte dünyada örnek olan fabrikamızda bu başarının elde edilmesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Bu başarıyı daha da yukarılara taşımak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

Mercedes-Benz Türk, üretimi ve ihracatının yanında yürüttüğü kurumsal sosyal fayda projeleriyle de Aksaray’ın sosyal kalkınmasında önemli rol oynuyor. 2022 yılında Aksaray Hatıra Ormanı projesini hayata geçiren şirket, Cumhuriyet’in 100. yılında her bir çalışanı için Aksaray Hatıra Ormanına fidan bağışında bulundu.