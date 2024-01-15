Mercedes-Benz Otomotiv A.Ş., şirket içindeki farklı pozisyonlarda görevlendirilmek üzere, 2024 Uzun Dönem Staj Programı ‘DRIVE UP’ için başvuruları kabul etmeye başladı. Programa başvurular online başvuru platformu üzerinden 18 Mart’a kadar kabul ediliyor. Uzun dönem stajyer olmak isteyenler için aranan şartlar:

· 4 yıllık bir üniversite veya yüksek lisans öğrencisi olup 2025 yılı içerisinde öğrenim gördüğü programdan mezun olmak.

· Okul döneminde en az 2 gün, sömestr ve yaz tatilinde tam zamanlı olarak çalışabilmek.

· En az bir yabancı dili (İngilizce ve/veya Almanca) iyi seviyede bilmek.

Staj döneminde öğrencileri bekleyenler

Dijitalleşmeyi odağına alan Mercedes-Benz Otomotiv’in ‘DRIVE UP’-Uzun Dönem Staj Programı 2024’e, rotasını yıldızlara çevirmeye hazırlanan, üniversite son sınıfa geçecek öğrenciler veya yüksek lisans öğrencileri bekleniyor. Bu programda görev alan kariyerlerinin başlangıcındaki öğrenciler, iyi bir takım oyuncusu olmayı, inisiyatif almayı ve iş hayatını öğreniyorlar. Programa katılacak gençler, Mercedes-Benz Otomotiv’in dijitalleşmeyi odağına alan iş modeli doğrultusunda global projelerde sorumluluk alıyorlar.

Staj programı dahilinde öğrenciler, 11 ay boyunca yeteneklerini ortaya koyabilecekleri görevler üstleniyor. Yaratıcı ve yenilikçi fikirlerini destekleyen ekip arkadaşları ile tanışarak kişisel ve profesyonel gelişimleri için çeşitli eğitimler alıyorlar. Ayrıca stajyerler, ders programlarına göre çalışma günlerini kendileri belirleyebiliyor. Bu sayede esnek ve eğlenceli bir çalışma ortamında kariyerlerine başlıyorlar. Programa kabul edilen öğrenciler mezuniyetlerinden sonra Mercedes-Benz Otomotiv’de işe alınma fırsatına da sahip oluyorlar.

’DRIVE UP’-Uzun Dönem Staj Programı 2024’te yer alan departmanlar:

· Bilgi Teknolojileri (IT) (Yazılım Geliştirme, SAP Danışmanlığı, İş Analistliği, Proje Yönetimi, Süreç Danışmanlığı, İş Zekâsı ve Veri Analitiği, Mühendislik Teknolojileri vb.)

· Satış Pazarlama

· Satış Sonrası Hizmetler

· Kurumsal İletişim

· Finans, Muhasebe, Finansal Kontrol ve Raporlama, Dış Ticaret, Kredi Risk

· İnsan Kaynakları

· Satın Alma

· Hukuk ve Uyum

· Müşteri Hizmetleri ve Operasyon