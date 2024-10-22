Avrupa pazar lideri e-JEST, dünyanın ilk ve tek açık trafikte yolcu taşıyan Seviye-4 otonom otobüsü Otonom e-ATAK ve çevreci vizyonu temsil eden e-ATA HYDROGEN modellerini fuarda sergileyen Karsan, elektrik, hidrojen ve otonom teknolojili mobilite çözümünü aynı çatı altında sunabilen tek marka olarak dikkat çekti.

“Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde” olma vizyonuyla dünyada toplu ulaşımın elektrikli ve otonom araçlara dönüşümünde öncü rol oynayan Karsan, İspanya’nın başkenti Madrid’de gerçekleştirilen FIAA Uluslararası Otobüs Fuarı’nda en yeni model ve teknolojilerini sergiledi. e-JEST, Otonom e-ATAK ve e-ATA HYDROGEN gibi yenilikçi modelleriyle elektrikli, otonom ve hidrojen teknolojilerini fuarda bir arada sunarak gövde gösterisi yapan Karsan, yalnızca geleceğin araçlarını tanıtmakla kalmadı; aynı zamanda İspanya’daki yeni yapılanması ve stratejik hedeflerini de duyurdu. Karsan, İspanya’daki temsilcisi E-buskar’ın %100’ünü satın alarak bu pazarda kendi çatısı altında faaliyet göstermeye hazırlanıyor. Bu hamle, Karsan’ın İspanya’daki varlığını daha da güçlendirme hedefinin bir göstergesi. Markanın hedefi, satış ve satış sonrası hizmetlerde daha da güçlü bir yapıya kavuşmak ve stratejik iş birlikleriyle bayi ağını genişleterek İspanya’nın elektrikli toplu ulaşım pazarındaki en önemli oyuncularından biri haline gelmek. İspanya’nın Karsan’ın büyüme stratejisinde önemli bir pazar olduğunu belirten Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Deniz Çetin, “Karsan olarak İspanya pazarında yeni yapılanmamızla güçlenerek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu pazarda yalnızca varlık göstermek değil, kalıcı başarı elde etmek istiyoruz. Bu doğrultuda da tamamı Karsan yönetiminde olan E-buskar liderliğinde, toplu ulaşımda satış, satış sonrası, yedek parça ve ikinci el alanlarında deneyimli bayilerle de işbirliğimizi artırarak müşterilerimize en yüksek standartta hizmet sunmaya odaklanıyoruz. Hedefimiz, Avrupa’da ilk 3’te yer aldığımız Luxemburg, Fransa, Romanya, İtalya, Portekiz ve Bulgaristan pazarlarındaki başarılarımızı İspanya’ya da taşıyarak, bu pazarda da önde gelen oyunculardan biri olmak” dedi.

Karsan, İspanya Pazarında Güçleniyor!

Karsan, İspanya’daki varlığını daha da güçlendirme yolunda önemli bir adım atarak E-buskar’ın tamamını satın almak üzere anlaştı. Karsan’ın İspanya’daki faaliyetlerini kendi iştiraki ile yürütme yönündeki bu stratejik kararı, markanın bu pazara verdiği önemi bir kez daha ortaya koyuyor. Yeni yapılanma stratejisi kapsamında güçlü bayi iş birlikleri ile de Madrid, Barselona ve Malaga’daki bölgesel ofisleri üzerinden ülkedeki operasyonlarını Kuzey İspanya, Endülüs, Katalonya ve Kanarya Adaları olmak üzere dört ana bölgeye ayırarak yönetmeyi planlıyor. Bu süreçte, 27 farklı servis noktası oluşturma hedefine yönelik görüşmeler sürdürülüyor. Geniş hizmet ağıyla İspanya genelinde müşterilerine kesintisiz ve yüksek standartta hizmet sunmayı amaçlayan Karsan, pazarın en güçlü oyuncularından biri olmayı hedefliyor.

Müşteri Odaklı Strateji ve Büyüme Vizyonu

Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Deniz Çetin, yeni yapılanma süreci hakkında yaptığı açıklamada, “Karsan olarak ‘Müşteri neredeyse biz de oradayız’ yaklaşımıyla hareket ediyoruz. İspanya’daki geniş hizmet ağı planımız, müşterilerimizin ihtiyaçlarına en hızlı şekilde yanıt vermemizi sağlayacak. Hedefimiz, bu pazarda kalıcı bir oyuncu olmak.” diyerek Karsan’ın müşteri odaklı stratejisini vurguladı.

2022 yılında İspanya pazarına giriş yapan Karsan, bu pazardaki büyümesini sürdürüyor. Şu anda 19 şehirde hizmet veren elektrikli araç filosunu genişletmeyi hedefleyen Karsan, yıl sonuna kadar Sabadel şehrine ilk 12 metrelik e-ATA otobüs filosunu teslim edecek. Bu teslimatın ardından, şirketin ülkedeki toplam elektrikli araç sayısı 41’e ulaşacak. Tamamı Karsan’ın iştiraki olan E-buskar’ın yönetimi altında ve stratejik bayi ağıyla, daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmayı hedefliyor.

FIAA Madrid: Teknoloji ve Stratejik Kararlılık

Karsan, Madrid’de düzenlenen FIAA fuarındaki güçlü katılımıyla İspanya pazarındaki kararlılığını ve teknolojisini bir kez daha sergiledi. Şirket, bayi ağı ve servis noktalarını genişletmeyi planlayarak İspanya’da kalıcı bir başarı hedefliyor. Karsan, “Müşteri neredeyse Karsan orada” anlayışıyla faaliyetlerini genişletmeye devam ediyor.

Karsan, Müşterisinin Daima Yanında!

Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Deniz Çetin, İspanya pazarındaki hedeflerle ilgili olarak, “Hedefimiz, bu pazarda güçlenerek büyümek. Satış ve servis ağımızı genişleterek bu hedefe emin adımlarla ilerliyoruz,” dedi. Ayrıca, Karsan’ın müşteri odaklı yaklaşımını vurgulayan Çetin, “Müşterimizin yanında olmak bizim için en büyük öncelik. Almanya ve İtalya’da konumlanmış yedek parça depolarımız sayesinde Avrupa’nın dört bir yanına hızlı sevkiyat yapabiliyoruz. Ayrıca, uzaktan tespit ve destek uygulamamızla anlık müdahale sağlayarak sorunları hızla çözebiliyoruz,” şeklinde ekledi.

Karsan’ın İspanya pazarındaki kararlı duruşu ve sürdürülebilir büyüme stratejisi, markayı bu pazarda öne çıkaran en önemli faktörlerden biri olarak dikkat çekiyor. Hem teknolojiye yaptığı yatırımlar hem de müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla Karsan, İspanya’da kalıcı bir başarıyı hedefliyor.