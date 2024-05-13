Son teknolojiye sahip kamyonlarıyla, ağır ticari araç endüstrisini geleceğe taşımaya devam eden Mercedes-Benz Türk, Türkiye’nin dört bir yanında hizmet veren kamyon satış yetkisi olan tüm bayileri ve sektörün önde gelen üstyapıcılarıyla İstanbul’da bir araya geldi. İki gün süren etkinlik kapsamında, ilk gün tüm bayilerin satış müdürlerine ve danışmanlarına ‘Atego şehrin yollarında, şehirde işler yolunda’ mottosuyla sunulan hafif kamyon segmentinin yıldızı Mercedes-Benz Atego’nun ürün eğitimi verildi. Etkinliğin ikinci gününde ise bayilere ve üstyapıcılara, Atego ürün portföyü tanıtımı ve üst yapıcı portalı sunumu yapıldı.

Organizasyonda konuşma yapan Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt, “Mercedes-Benz Türk olarak, kamyon segmentindeki gelişimin ve dönüşümün öncülüğünü üstleniyoruz. Araçlarımızın tümü yenilikçi yaklaşımımız, sürdürülebilirlik vizyonumuz ve üst düzey kalite anlayışımızın bir ürünü durumunda. Her zaman daha iyisine odaklanıyoruz ve bu hedefe ulaşmada tüm Mercedes-Benz Türk ailesinin iş ortaklarının desteği ve katılımı büyük önem taşıyor. Bu bağlamda, sürekli olarak bayilerimizle ve üstyapıcılarla iş birliği içinde çalışıyoruz. Bu etkinliğimizde Atego ürün portföyümüzü tüm detaylarıyla tanıttık ve kapsamlı bir eğitim düzenledik. Mercedes-Benz Türk olarak, güvenlik, performans, konfor, geniş üstyapı çeşitliliği gibi konularda ürettiğimiz yenilikçi çözümleri iş ortaklarımızla paylaşmaya ve ortak hedeflerimizle sektördeki standartları belirlemeye devam edeceğiz” dedi.

Şehirde İşleri Yoluna Koyan Atego Kamyonlar Etkinlikte Göz Doldurdu

Etkinlikte sergilenen Mercedes-Benz Atego 1018 modeli geniş görüş açısı, dar alanlarda üstün manevra kabiliyeti, sürücü ve personele iniş binişlerde operasyonel kolaylık sağlayan uygun şasi ve kabin yüksekliği sayesinde, dar sokaklarda sorunsuz bir şekilde hizmet veriyor. Atego 1018, hem dağıtım sektörüne hem de katı atık uygulamalarına uygun olacak şekilde 2 farklı standart paket ile sunulurken, farklı aks mesafesi, geniş opsiyonel donanım seçenekleri, kapalı, açık kasa, frigo ve akaryakıt tankeri gibi üstyapı uygulamalarıyla da farklı ihtiyaç ve beklentilere hitap ediyor. Atego 1518 de farklı müşteri ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanmış aks mesafesi ve yataklı, yataksız kabin seçenekleriyle, 5 farklı standart paketle sunuluyor. Etkinlikte ilave olarak, yol süpürme aracı üstyapı montajı için özel olarak tasarlanmış şasi yapısına ve teknik donanıma sahip 1518 LKO araç sergilendi. İdeal üstyapı montajı için yakıt tankı şasi sonuna yerleştirilerek şasisinin yanları boş bırakılmış bu özel aracın sahip olduğu hava süspansiyonu ve çok düşük hızlarda sabit hızlı sürüşe imkan veren yüksek aktarma oranına sahip karınca vitesi sayesinde süpürme işlemi kusursuz yapılıyor. Etkinlikte sergilenen bir diğer model de Atego 2424’tü. Fabrika çıkışlı olarak 6x2 düzeninde üretilen Atego 2424, yataklı ve yataksız olmak üzere iki standart pakette sunulurken, daha fazla yük ya da hacim ihtiyacı olan ağırlıklı perakende sektörünün ilk tercihi olmaya devam ediyor.