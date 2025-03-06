Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğlerle, makroekonomik dengeleri destekleyen kambiyo politikaları çerçevesinde bu alanda önemli bir değişiklik gerçekleştirildi.

Daha Önce Dövizle Ödeme Yasaktı

2018 yılında alınan kararla Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında yapacakları belirli sözleşmelerde, ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirlenmesi yasaklanmıştı. 2022 yılında yapılan düzenlemeyle de menkul satış sözleşmelerinde yalnızca Türk lirası ile ödeme yapılması zorunlu hale getirilmişti.

Bakanlık, bu uygulamanın piyasadaki etkilerini yakından takip ederek, piyasa dinamiklerine uyum sağlamak adına 2022’de getirilen zorunluluğu kaldırdı. Böylece, taşıt satışları hariç menkul satışlarında döviz cinsinden ödeme yapılabilmesinin önü açılmış oldu.

Döviz Bürolarında Kamera Kayıt Süresi Uzatıldı

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığı finansal sektörün güvenliğini artırmaya yönelik bir diğer düzenlemeyi de hayata geçirdi. Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) standartlarına uyum süreci kapsamında kayıt dışı ekonomik faaliyetlerle mücadeleyi daha etkin hale getirmek amacıyla döviz bürolarının denetim mekanizmaları güçlendirildi. Yeni düzenlemeye göre, yetkili müesseselerin (döviz büroları) mevcutta bir yıl olan kamera kayıtlarını saklama süresi iki yıla çıkarıldı.

Bu adımlar, hem finansal piyasaların işleyişini düzenlemeyi hem de uluslararası uyumluluk standartlarını sağlamayı amaçlıyor. Yeni düzenlemelerin ekonomiye etkilerinin ilerleyen süreçte daha net görülmesi bekleniyor.