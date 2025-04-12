Balıkesir Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, sahaya indi. Mahallelerdeki çalışmaları adım adım gezerek hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında bilgi aldı. Önce Altınoluk Mahallesi daha sonra Altınkum Mahallesi’nde inceleme gerçekleştirilerek, yapılacak projeler değerlendirildi.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, “Edremit’imiz için sahadayız. İlk rotamız Altınoluk oldu. Yardımcılarım, meclis üyesi arkadaşlarım, daire müdürlerim ve bölge sorumlum ile birlikte meydan, kordon ve Kuyudere bölgesi başta olmak üzere mahallemizi gezerek ihtiyaçları yerinde tespit ettik.

Mahalle genelinde devam eden çalışmalar hakkında mesai arkadaşlarımızdan bilgi aldık. Altınkum Mahallesi Cumhuriyet Meydanı’nda da başlayacağımız proje öncesi saha incelemesi yaptık. Yaz dönemi öncesi takvimimize almayı planladığımız projelere ilişkin fikir alışverişinde bulunduk. Kentimizin gelişimi ve değişimi için çalışıyoruz.” dedi.

Daha modern bir kent için Edremit’te çalışmaların aralıksız sürdürdüğünü ekleyen Başkan Ertaş, Altınkum Mahallesi’nde hayata geçirilecek yaklaşık 3 dönümlük alanı kapsayan otopark ve çevre düzenlemesinin de başlayacağını ifade etti.