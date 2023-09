Türkiye’nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi olan İstanbul Modern’de Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş. ev sahipliğinde gerçekleşen törene Volvo Trucks ve Transbatur Lojistik yöneticileri ile basın mensupları katıldı. “Geçmişten Geleceğe” konseptiyle gerçekleşen törende, Transbatur Lojistik’e ait 1992 model Volvo F12, Türkiye’nin ilk XXL kabinli Volvo FH750, Volvo FH540 ve Volvo FH Electric araçları, İstanbul’da “zamanın ve dönüşümün simgesi” niteliğindeki tarihi Tophane Saat Kulesi’nin yanında sergilendi.

Şu Anda Sektörde En Geniş Elektrikli Ürün Yelpazesine Sahibiz

Teslimat töreninin ilk konuşmacısı Volvo Trucks Başkanı Roger Alm konuşmasına, dünyanın dört bir yanındaki müşterileriyle kurdukları ortaklıktan son derece mutlu olduklarını ileterek başladı. 2022 yılında 145 binden fazla kamyon teslimatı yaparak rekor bir yıl geçiren Volvo Trucks başarıya müşteriler ile kurdukları güçlü bağ ile ulaştıklarını iletti. Alm, 2019 yılında elektrikli araç üretimine başladıklarını ve bugüne kadar 40’tan fazla ülkeye 7.000 elektrikli araç satışını gerçekleştirdiklerini belirterek sözlerine devam etti. Dünya genelinde karbon emisyon oranını azaltma sorumluluğunun hepimize ait olduğunu, Volvo Group ve Volvo Trucks olarak sektörün en büyük dönüşümünü gerçekleştirmek için büyük yatırımlar yaptıklarını söyledi. Alm, şu anda ağır ticari araç sektöründe elektrikli araçlarda en geniş ürün yelpazesine ve Avrupa pazarında yaklaşık %50 oranında pazar payına sahip olduklarını sözlerine ekleyerek, sektörün dönüşümünde iş ortaklarıyla birlikte önemli bir rol sahibi olduklarını dile getirdi. Alm “Türkiye pazarı Volvo Trucks için çok önemli bir pazar ve bu pazarda Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş. ile kurduğumuz güçlü ve başarılı ortaklıktan son derece memnunuz. Volvo Trucks, Türkiye’de Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş. ile çok hızlı büyüyor ve şu anda tüm dünyada en hızlı büyüyen pazarlardan biri. Volvo Trucks’ın Türkiye’deki performansının her geçen gün artarken yükselen pazar payı da bizi son derece memnun ediyor. Genişleyen yetkili servis ağı ile müşterilerimize çok yakınız. Bugün bu teslimat töreniyle bu güçlü iş ortaklığını da kutladığımız için ayrıca mutluyum” dedi.

Yaşamak İçin Daha İyi Bir Dünya Yaratmalıyız

Törende Volvo Trucks Uluslararası Başkan Yardımcısı Per-Erik Lindström, konuşmasına, Transbatur Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dilmen ile uzun yıllara dayanan dostluklarından bahsederek başladı ve Mehmet Dilmen’in kariyerine ilk olarak Volvo F12 kamyonlarla başladığını iletti. Lindström, Mehmet Dilmen’in Türkiye’de “Volvo Trucks’ın marka elçisi” konumunda olduğunu vurgulayarak sözlerine devam etti. Lindström, ‘’Yaşamak için daha iyi bir dünya yaratmak ve gelecek nesillere daha iyi bir miras bırakmak için çalışıyoruz. Sıfır emisyonlu araçları destekleyebilmek için Volvo Trucks olarak; ürün geliştirme ve üretim yatırımlarımıza her geçen gün daha da artırarak devam ediyoruz.” açıklamasında bulundu ve elektrikli araç yatırımlarına verdikleri önemi vurguladı.

Volvo Trucks ve Marubeni’nin Güçlü İşbirliği İle Büyümeye Devam Ediyoruz

Törene katılan Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş. Genel Müdürü Eşref Zeka, “Sürdürülebilir bir gelecek için hepimizin çalışmaları artırması gerekiyor, çok açık bir gerçek var ki bütün ekosistemin transformasyona ihtiyacı var’’ açıklamasında bulundu.

Eşref Zeka “Volvo Trucks markasının bu alanda en önemli öncülerden olması bizim şanslı olduğumuz bir nokta. Markamız her geçen yıl çok önemli işlere imzasını atıyor. Bizler de Türkiye’de 2017 yılından beri Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş. - Volvo Trucks ekibi olarak, markayı pazarda çok iyi bir konuma getirdik, daha fazlasını gerçekleştirmek için ise her geçen gün çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz” dedi.

Türkiye’nin Her Noktasında Satış ve Satış Sonrası Hizmetlerimizle Müşterilerimizin Yol Arkadaşıyız

Törende Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş. Ticari Araçlar COO’su Kıvanç Kızılkaya da söz alarak filosunu 200 adet Volvo FH çekici ile büyüten Transbatur Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dilmen ile aynı mutluğu ve gururu yaşadıklarını iletti. Kıvanç Kızılkaya, iş ortaklarına Türkiye’nin her noktasında hizmet verdiklerini, satış ve satış sonrası ekibiyle onların ihtiyaçları olan her anda yanlarında olacaklarını belirterek “Volvo Trucks marka vizyonumuz bu yolda bize ışık tutuyor, her zaman iş ortaklarımızla beraber ilerlemek bize gurur veriyor” diye ekledi.

“Geçmişten Geleceğe” Birlikte Büyüyoruz

Transbatur Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dilmen, Volvo Trucks markasına olan tutkusunu dile getirirken “Volvo Trucks bugüne kadar yaptığımız seçimlerin iyisi olduğunu defalarca kanıtlamıştır. Bu marka, şahsım ve şirketim adına çok üst konumdadır. Bu satın alımı yaparken tercihimiz her zaman olduğu gibi Volvo Trucks markası olmuştur. Bu kararımızdaki en büyük etken ise Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş.’nin satış ve satış sonrası hizmetlerde her zaman yanımızda olmasıdır.” açıklamasında bulundu.