1989 yılında kurulduğu günden beri sürdürülebilir büyümesine devam eden Mars Logistics, yaptığı yatırımlar ve kurum kültürü ile lojistik sektöründe büyümeye ve öncü olmaya devam ediyor. 2024 yılında Euro bazında %15 büyüme hedeflediklerini söyleyen Mars Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Garip Sahillioğlu, karayolu, demiryolu, havayolu, denizyolu, depolama ve sigorta hizmetleri ile müşterilerine en iyi çözümleri entegre şekilde sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Sahillioğlu, odaklanacakları noktaları açıkladı

4.000 adetlik özmal araç ile Avrupa’nın en genç ve en büyük filolarından birine sahip olduklarını ifade eden Sahillioğlu, 2024 yılı içinde filo için 70 milyon Euro değerinde yatırım yapmayı planladıklarını söyledi. 2024 yılının odak noktalarını sürdürülebilir yeşil lojistik sunmaya olanak sağlayan demiryolu ve elektrikli çekici yatırımları ve yurtiçi dağıtım kanallarının geliştirilmesi olduğunu söyleyen Sahillioğlu, “2024 yılında demiryolu hatlarımızı güçlendirmeyi, sefer sayılarımızı artırmayı, yeni hatlar açmayı ve şu an 180 olan özmal vagon sayımızı yükseltmeyi planlıyoruz. Elektrikli çekicilerimizi de dahil edeceğimiz süreçlerimiz ile intermodal taşımalarımızı tamamen yeşil lojistiğe çevireceğiz ve karbon emisyonlarımızı sıfıra yakın seviyeye getireceğiz.” dedi.

Yurtiçi dağıtım kanallarının geçen sene %170 büyüdüğünü ifade eden Sahillioğlu, “İş hacmimizin büyümesiyle 2023 yılında sadece yurtiçi dağıtım kanalları operasyonlarında kullanmak için 8 yeni depolama ve dağıtım merkezi açtık. 2024 yılında 7 depo daha açmayı planlıyoruz” dedi.

Anadolu Yakası’nda 52 bin m²’lik depo

2025 yılında Anadolu Yakası’nda 52 bin m²’lik bir depo açacaklarını söyleyen Sahillioğlu, “Müşterilerinin tedarik zinciri boyunca süreçlerinin iyileştirilmesini hedefliyoruz. Lojistik merkezlerimizde veya müşterilerimizin kendi depolarında tek müşterili veya paylaşımlı depolama organizasyonu, ihracat yükleme platformu, çapraz yükleme platformu, dağıtım merkezi gibi çeşitli depolama hizmetleri sunuyoruz.” dedi. Yurtiçi Dağıtım Kanalları operasyonları için kullanılan depolar dahil olmak üzere 27 lojistik merkezinde 253.833 m²’lik alanda gümrüklü ve gümrüksüz depolama hizmeti ve yurtiçi dağıtım hizmeti verdiklerini ifade eden Sahillioğlu, “2025 yılında hizmete alacağımız 52 bin m²’lik Anadolu Yakası depomuz için çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz.” diyerek sözlerini noktaladı.

“Uluslararası taşımacılık sefer sayısında 250 bin barajını geçtik”

2023’teki iş hacimleriyle rakamsal olarak pek çok başarı elde ettiklerini belirten Mars Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Garip Sahillioğlu, bütçe yılını Mart ayında kapattıklarını söyleyerek, “Uluslararası taşımacılık sefer sayısında 250 bin barajını geçtik. 2023’ü 529,5 milyon euroluk ciro ile kapattık. Yıl boyunca farklı sektörlerden 8 bine yakın müşterimize hizmet verdik. İş hacmimizin %44’ünü otomotiv ve yan sanayi, %23’ünü tekstil sektörleri oluşturdu. İhracat kapsamında taşımasını yaptığımız ilk üç ülke ise Almanya, İspanya ve Fransa oldu” dedi.

Teknolojiye yatırım devam ediyor

Garip Sahillioğlu, kurum içi faaliyetlerine ilişkin şu bilgileri aktardı: “Ülke çapında giderek büyüyen kapasitemizi karşılayabilmek adına, kurum içinde de sürekli olarak gelişmeye devam ettik. Bunu başarmanın yolunun teknolojiden geçtiğinin farkındalığıyla bu alandaki yatırımlarımızı hızlandırdık. Hiper bütünleşik altyapı (HCI) ile veri merkezinin depolama, ağ oluşturma ve yönetim gibi tüm öğeleri birleştiren yazılım tanımlı sistemleri kullanarak veri bütünlüğü ve performans arttırımını sağladık. Bu sayede esneklik kazandık ve pek çok konuda tasarruf etmeye başladık. Ayrıca sürücülerimize dijital talimat verebileceğimiz uygulamalar geliştirdik.” diyerek sözlerini şunları ekledi: “Gelecek dönemde de operasyonel süreçleri de gözden geçirerek verimliliğe odaklanmayı, teknolojik yatırımlarına yoğunlaşmayı da hedefliyoruz. Teknopark ofisimizde bu doğrultuda araştırma-geliştirme (ar-ge) çalışmalarımız süratle devam ederken yazılım, bulut bilişim, siber güvenlik altyapıları gibi konularda kendi uygulamalarımız için çalışmalar yürütüyor, yapay zeka destekli uygulamalar geliştiriyoruz.”

Sürdürülebilirlik raporu yayımladı

Hem başarılarının devamlılığı hem de daha yaşanabilir bir dünya için lojistik faaliyetlerini sürdürülebilir politikalarla yürüttüklerinin altını çizen Mars Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Garip Sahillioğlu, “2020-2022 dönemi için sürdürülebilirlik raporu yayımladık. 3 yıllık süreçte, Hadımköy Lojistik Merkezi’nde enerji verimliliği çalışmalarını aksiyon planımıza dahil ederek aydınlatmalarda led dönüşümü projesi ve elektrikli ekipmanlarımızda lityum iyon pile dönüş projelerini devreye aldık. Düzenli emisyon raporlaması gerçekleştirdiğimiz müşteri sayımız 2023 yılında da katlanarak artış göstermektedir. Sürdürülebilirlik odağında tesislerimizdeki elektrikli araç şarj istasyonları kurulumları ve Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımlarımızı sürdüreceğiz.” dedi. 2023 yılında Sürdürülebilirlik Raporu yayınlamasının yanında enerji verimliliği alanında yapılan analizler, enerji yönetimi uygulamaları neticesinde enerji kaynaklarının verimli yönetilmesi, enerji performansının iyileştirilmesi ve enerji kaynaklı karbon emisyonunun nötr olması yolundaki çalışmalarını ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgesi ile sistematik hale getiren, yenilenebilir enerjisini IREC ile sertifikalandıran ve Crif Türkiye tarafından SRD değerlendirmesinde iki yıl üst üste sürdürülebilirlik performansında B seviyede çıkarak ortalama üstünde yer alan Mars Logistics, Hadımköy Çatıüstü Güneş Enerji Santrali projesi, enerji verimliliği projeleri, sıfır atık yönetimi, yağmur suyu projesi gibi sürdürülebilirlik çalışmalarına firmanın her alanında devam ediyor.

İnsan Kaynakları projeleri her zaman gündemde

İnsan kaynakları uygulamalarının ve çalışmalarının da her zaman gündemlerinde olduğunu söyleyen Sahillioğlu, çalışanlarla ilgili geliştirdikleri projeler ile ilgili şunları söyledi: “Çalışanlarımız için sunduğumuz Eğitim Geliştirme Projesi, Oryantasyon Geliştirme Projesi, Rotasyon Projesi ve Çalışan Esenlik Projeleri’ni uygulamaya devam edeceğiz. İSG Bilinçlendirme Çalışmalarımız da aynı şekilde devam ederken Periyodik Kontrollerde QR Kod Uygulaması, Ergonomik Risk Analizleri ve Forkliftlerde Red Zone Uygulaması Projelerini de hayata geçirdik.”

“Kadın istihdamını şirketin her alanında artıracağız”

2 bin 850 kişilik uzman kadroda kadın istihdamını artırmak için çalışmalara devam edildiğini söyleyen Sahillioğlu, 2021 yılında hayata geçirdikleri Eşitliğin Cinsiyeti Yoktur projesine vurgu yaparak, “2021 yılında başlattığımız Eşitliğin Cinsiyeti Yoktur projemiz ile toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışmalar yaptık. Bu çalışmaların dışında stratejik planlamamıza eklediğimiz ‘Yeni İstihdamda Kadın Çalışan Oranı Hedef %30’ maddemiz ile kadın istihdamını erkek egemen olarak bilinen lojistik sektöründe artırmayı hedeflerimizden biri olarak belirledik.” dedi. 2020 yılının sonunda, maddenin eklenmesinden önce yeni istihdamlarda kadın çalışan oranının %19 olduğunu ifade eden Sahillioğlu, 2023 yılının sonunda bu oranın %34’e yükseldiğini söyledi. “2024 yılında bu maddeyi gerçekçi ve ulaşılabilir olması adına ‘Yeni istihdamda kadın çalışan oranını önceki yıla kıyasla %10 artırmak’ olarak güncelledik.” diyen Sahillioğlu, 2021 yılında kurulan Mars Sürücü Akademisi projesine de kadınları dahil ettiklerini söyledi ve şu anda akademi mezunları da dahil olmak üzere 30 kadın tır sürücüsünün olduğunun altını çizdi ve sözlerini şöyle bitirdi: “Değişimin öncelikle içimizde başlayacağına inanıyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği için çalışmalara devam edeceğiz ve kadın istihdamını şirketin her alanında her yıl artırarak değişimi öncelikle içimizde başlatarak yayacağız.”