Kamunun beslenme, sağlıklı yaşama ve korunma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için zorunlu olan mal ve hizmetlerin fiyatlarında fahiş artışlara gidilmesi veya bunlara ulaşımın engellenmesi suretiyle Ticaret Bakanlığı'na bağlı Ticaret İl Müdürlükleri tarafından 81 ilde denetlemeler yapılıyor.

Bu kapsamda Ankara'da bir markette denetleme yapan ekipler, temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fiyat, etiket ve ürün güvenliğine dair incelemelerde bulundu. Denetimde, ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyatına bakıldı.

Ayrıca, Ticaret Bakanlığı tarafından 2025 yılının başından bu zamana kadar 44 bin 994 işletme ve şube ile 395 bin 180 ürünün denetlendiği bildirildi.