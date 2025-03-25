Yavaş, iftar programı sonrasında yaptığı açıklamada, görev süresiyle ilgili düşüncelerini paylaştı.

Ancak, bir İHA muhabirinin konserler ile ilgili açılan soruşturma hakkında yönelttiği soruya Mansur Yavaş yanıt vermedi. Yavaş, bu konuda açıklama yapmaktan kaçındı.

Başkan Yavaş, aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto amacıyla Saraçhane’de düzenlenen izinsiz gösterilerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve ailesine hakaret edilmesini sert bir şekilde kınadı. Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir siyasetçinin annesine küfür etmek asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Yavaş, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Siyasetimizi de itirazımızı da ahlaklı ve seviyeli bir dille yapmalıyız. Kim olursa olsun, bir siyasetçinin ailesine dil uzatmak, hele hele annesine küfür etmek asla kabul edilemez. Bu tarz çirkinlikleri yapanlar hak arayanları temsil edemez. Fikirlerini ifade etmek herkesin en doğal hakkıdır. Ancak bu hakkı kullanırken sınırlar aşılır, hakaret edilir, hele ki bir annenin aziz hatırasına saygısızlık yapılırsa, bunun adı artık protesto değil, açık bir seviyesizlik olur. Bu çirkin sözleri bahane ederek, milyonların haklı itirazını gölgelemeye çalışmak kimseye yakışmaz."

Mansur Yavaş, siyasetçilerin ailelerine yönelik hakaretin kabul edilemez olduğunu ve protesto hakkının sınırlarını aşan davranışların kimseye fayda sağlamayacağını vurguladı.