Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Battalgazi ilçesi Dernek Mahallesi’ne Başharık Gençlik Merkezi ve Spor Sahaları yapılıyor. İhale aşaması tamamlanan projenin yapımına ise kısa süre sonra başlanacak.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi geleceğin teminatı olan gençlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Battalgazi ilçesine yeni Gençlik Merkezi ve Spor Sahaları kazandırmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, proje alanı 5 bin 500 ve toplam inşaat alanı 2 bin 250 metrekare olan kompleks bir yapıyı hizmete sunacak.

Gençlerin keyifli ve kaliteli zaman geçirmesi, sosyal aktivitelerde bulunmaları maksadıyla inşa edilecek olan ‘Başharık Gençlik Merkezi ve Spor Sahaları'nın her aşamasını titizlikle tasarlayan Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik gerçekleştirdiği projeleri ilimizin çeşitli bölgelerinde bir bir hayata geçiriyor.

GENÇLİK MERKEZİ

Toplam inşaat alanı 620 metrekare, oturum alanı 310 metrekare şeklinde inşa edilecek olan Gençlik Merkezi, bodrum kat ve zemin kat olmak üzere iki kattan oluşuyor. Merkezin bodrum katında; fitness salonu, soyunma odası, antrenör odası, wc- duş zemin katında ise kafe-teras, mutfak, personel yemekhane, enerji odası, temizlik odası, soyunma odası, wc- duş, mescit gibi mekanlar bulunuyor. Bunların yanı sıra zemin katta kapalı spor sahası ve açık basketbol sahası da yer alıyor.