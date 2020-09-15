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Yusen İnci Lojistik’in YYS belgesi tescillendi

Türkiye’nin köklü kuruluşlarından İnci Holding ve Japon firması Yusen Lojistik iştiraki Yusen İnci Lojistik, Ticaret Bakanlığı tarafından Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YSS) belgesini almaya hak kazandı. Yusen İnci Lojistik Genel Müdürü Hakan Meriç, “YYS belgemiz ile müşterilerimize zaman tasarufu ve verimlilik artışı sağlarken, bir yandan da global ticarette işlerini kolaylaştıracağız” dedi.

Lojistik 15.09.2020, 10:49
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Yusen İnci Lojistik’in YYS belgesi tescillendi

Türkiye ve dünyada 22 yıldır lojistik hizmeti veren Yusen İnci Lojistik, sektöründe güçlü bir global oyuncu olarak fark yaratmaya devam ediyor. Yusen İnci Lojistik’in, Ticaret Bakanlığı’na yaptığı AEO, Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) başvurusu sonrasında bakanlık tarafından yapılan denetimler sonucunda belgeyi almaya hak kazandı. Yusen İnci Lojistik, YYS sertifikası ile ticaret güvenilirliği, iş yapma biçimi, kontrol metotları onaylanan Türkiye'nin 500 şirketinden biri oldu.

Yusen İnci Lojistik Genel Müdürü Hakan Meriç, YYS belgesini Ticaret Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü yetkililerinden teslim aldı. Hakan Meriç, yaptığı açıklamada “Dünyada en çok tercih edilen lojistik firması olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Yusen İnci Lojistik olarak ‘Gümrüklerde Devrim’ niteliğinde olan AEO, Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü belgesini almanın mutluluğunu yaşıyoruz. AEO Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü sertifikası ile Ticaret Bakanlığı tarafından, güvenirliliği, iş yapma biçimleri, kontrol metodları onaylanmış firmayız ve aynı zamanda müşterilerimize de zaman  tasarrufu ile verimlilik artışı sağlayacağız. Bunun yanı sıra müşterilerimizin global ticarette işlerini de kolaylaştıracağız” dedi.

Dünya genelinde 46 ülkede, 550'den fazla lokasyonda, 24.000'den fazla çalışana, 2.9 milyon metrekarelik depolama alanlarına sahip olan ve en çok tercih edilen lojistik firması olma yolunda adım adım ilerleyen Yusen Lojistik, Türkiye’nin köklü şirketlerinden İnci Holding çatısı altında 1998 yılında kurulan İnci Lojistik ile güçlerini birleştirdi ve 2017 itibari ile yola Yusen İnci Lojistik olarak devam etmeye başladı.

Yusen İnci Lojistik, İzmir ve Manisa’da 30 bin metrekare yüksek kaliteli depolama alanları ile hem Türkiye'de hem de yurt dışında bulunan tedarik zincirleri için hizmet veriyor.

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