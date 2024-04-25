Türkiye’de lojistik sektörünün Globelink Ünimar’da 23 Nisan coşkusu yaşandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 104. yıl dönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olan bu özel gün şirket içerisinde düzenlenen anlamlı bir etkinlikle kutlandı. Globelink Ünimar çalışanlarının çocukları için gerçekleştirilen etkinlik kapsamında her çocuk bir şirket yöneticisinin yerine geçti. Çocuklara yüz boyamasının da yapıldığı etkinlik çeşitli oyunlarla da devam etti.

Öte yandan Globelink Ünimar’ın yönetim kadrosu, çocuklarla özel bir toplantı da gerçekleştirdi. Toplantıda bir yandan şirkette yürütülen faaliyetlerden bahsedilirken diğer yandan da ithafen milli bağımsızlığın önemine değinildi.

Düzenledikleri etkinliğe ilişkin açıklamalarda bulunan Globelink Ünimar İcra Kurulu Başkanı Fatih Baş, “Atamızın bizlere armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çalışma arkadaşlarımızın çocuklarıyla bir araya gelmek ve onlarla vakit geçirmek bizim için oldukça mutluluk vericiydi. Bu buluşma vesilesiyle normalde daha çok devlet kademelerinde gördüğümüz devir teslim törenini de şirketimize uyarlamış olduk. İleride önemli mevkilere gelerek başarılı işlere imza atacağına canı gönülden inandığımız çocuklarımız için böyle bir deneyim oluşturmanın hem eğlenceli hem de eğitici olacağını düşündük. Nihayetinde de ortaya keyifli enstantaneler çıktı. Ofisimize neşe kattıkları için kendilerine çok teşekkür ediyoruz.” dedi.