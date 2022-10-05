Yük sahipleriyle araç sahiplerini buluşturan LojiPark, günlük 450 bin sevkiyatı dijitalleştiriyor

LojiPark’ın çalışmaları hakkında bilgi veren LojiPark Kurucu Ortağı İbrahim Ercankal, “Yurt içi karayolu taşımacılığında gerçekleşen günlük 450 bin sevkiyat 870 bin bireysel araç sahibi üzerinden, birçok şehirde bulunan irili ufaklı lojistik terminallerinde gerçekleşiyor. Terminallerde bulunan lojistik firmaları yüklerine araç, terminallerde dolaşan bireysel araç sahipleri ise araçlarına uygun yük arıyor. Bizlerde araç sahipleri ve lojistik firmalarını, dijital ortamda buluşturmak üzere yola çıktık. Hedefimiz, ülkemizde faaliyet gösteren bireysel araç sahiplerini ve lojistik firmalarını sisteme dahil ederek, yurtiçi nakliye sektörünün dijitalleşmesini sağlamaktır. Tüm lojistik firmaları ve bireysel araç sahiplerini, sıfır yatırım maliyetiyle dijitalleştirmeyi ve karayolu taşımacılığındaki tüm süreçlerini LojiPark üzerinden yürütmelerini sağlıyoruz. İş modelimiz kapsamında Türkiye pazarından sonra Avrupa ve Türki Cumhuriyetler’de de hizmet vermeyi planlıyoruz.” şeklinde konuştu.