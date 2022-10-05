Yük sahipleriyle araç sahiplerini buluşturan LojiPark, günlük 450 bin sevkiyatı dijitalleştiriyor
Türkiye girişimcilik ekosistemine katkısıyla fark yaratan Garanti BBVA Partners Girişim Hızlandırma Programı yeni dönem girişimleri arasında yer alan LojiPark, yük sahipleriyle araç sahiplerini buluşturan bir platform olarak hizmet veriyor. Kasım 2021’de Teknopark İstanbul’da kurulan LojiPark, lojistik sektöründe bireysel araç sahipleri üzerinden gerçekleşen günlük 450 bin sevkiyatı dijitalleştiriyor. 4000’den fazla kullanıcısı bulunan platform, kısa sürede yatırımcıların da ilgisini çekti. Kitlesel fonlama platformu Fongogo üzerinden 11 milyon TL değerlemeyle yatırım aldılar. Önümüzdeki dönemde yeni bir yatırım turuna daha çıkmaya hazırlanan LojiPark, kullanıcı sayısını bu yılsonunda 20 bine, 2023 sonundaysa 100 bine çıkarmayı hedefliyor.
LojiPark’ın çalışmaları hakkında bilgi veren LojiPark Kurucu Ortağı İbrahim Ercankal, “Yurt içi karayolu taşımacılığında gerçekleşen günlük 450 bin sevkiyat 870 bin bireysel araç sahibi üzerinden, birçok şehirde bulunan irili ufaklı lojistik terminallerinde gerçekleşiyor. Terminallerde bulunan lojistik firmaları yüklerine araç, terminallerde dolaşan bireysel araç sahipleri ise araçlarına uygun yük arıyor. Bizlerde araç sahipleri ve lojistik firmalarını, dijital ortamda buluşturmak üzere yola çıktık. Hedefimiz, ülkemizde faaliyet gösteren bireysel araç sahiplerini ve lojistik firmalarını sisteme dahil ederek, yurtiçi nakliye sektörünün dijitalleşmesini sağlamaktır. Tüm lojistik firmaları ve bireysel araç sahiplerini, sıfır yatırım maliyetiyle dijitalleştirmeyi ve karayolu taşımacılığındaki tüm süreçlerini LojiPark üzerinden yürütmelerini sağlıyoruz. İş modelimiz kapsamında Türkiye pazarından sonra Avrupa ve Türki Cumhuriyetler’de de hizmet vermeyi planlıyoruz.” şeklinde konuştu.