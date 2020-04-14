YOL ARKADAŞI OLMAYA DEVAM EDİYORUZ

Hâlen Avrupa’daki bütün DKV ofisleri faaliyetlerini yüzde yüz sürdürür ve acil yardım hatlarımızla nakliyecilerin 7/24 yanında olurken, çalışanlarımızın sağlığını korumaya büyük önem veriyoruz.

Yakıt, geçiş ücreti ve mali hizmetler alanlarında sunduğumuz ürünlerimizle bu kritik dönemde lojistik operasyonlarında ve filo yönetiminde mobilitenin korunmasına katkıda bulunuyoruz.

Başta yakıt kartları olmak üzere bütün ürünlerimiz için gecikme olmadan sipariş vermek veya ürünlerimizi aktifleştirmek mümkündür. Bütün geçiş kutuları için sipariş verilebilir; ürünlerimiz teslim edilecektir. Tüm müşteri soruları elektronik posta veya telefon yoluyla yanıtlanacaktır. Ekibimiz, koronavirüs tedbirleri sürecinde Avrupa’yı birbirine bağlamak için bütün gücüyle çalışmaya devam etmeye kararlıdır.

DKV yeni koronavirüs salgını ve lojistik sektörüne etkileri ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmektedir. Sektörün karşılaştığı zorlukların aşılması için her zaman olduğu gibi yol arkadaşınız olmaya devam edeceğiz.

İçinden geçtiğimiz bu zor günlerde gösterdikleri özveri ve destek, üstlendikleri sorumluluk için tüm şoförlere teşekkürlerimizi sunarız