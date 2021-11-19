Yılmaz Kardeş Genel Müdürü Mehmet Büyükzeren: Yeni platformumuz 'dünyada bir ilk' olacak!

Geçen yıl pandemi nedeniyle yapılamayan Logitrans fuarı bu yıl 10-12 Kasım tarihleri arasında ziyaretçilerine kapılarını açtı. 14. Kez düzenlenen fuarda damper, dorse ve hidrolik makine üretim firması Yılmaz Kardeş de yerini aldı. Yılmaz Kardeş, fuara ikinci kez katılıyor ancak kökleri 60 yıl öncesine dayanan köklü bir firma. Yılmaz Kardeş Genel Müdürü Mehmet Büyükzeren, Logitrans Fuarı’nda Ekovitrin’in sorularını yanıtladı.

Mehmet Bey fuara katılımınız hayırlı olsun, sizi ve firmanızı biraz tanıyabilir miyiz?

Firmamız Yılmaz Kardeş, 1959 yılında babam Rıza Büyükzeren ve amcam Yılmaz Büyükzeren tarafından kaporta kaynak atölyesi olarak kurulmuş. Daha sonra kuruluşundan itibaren kısa zaman içerisinde Konya’da damper talebi olunca damper işine başlamışlar. Kaporta kaynak işi devam ederken zamanla dampere ağırlık vermişler. Türkiye’nin ilk damper firmalarından biriyiz. Damperin yanında hidrolik sistem olduğu için çeşitli hidrolik makinelerin de bununla birlikte üretimini yapmışlar. Şimdi de kamyon ve treyler boşaltma platformları üreterek devam ediyoruz.

Ne tür platformlar üretiyorsunuz? Nerelerde, hangi amaçla kullanılıyor?

Kamyon ve treyler boşaltma platformları üretimine başladıktan sonra biz bu ürünleri çeşitlendirdik. Daha öncesinde sadece tarım sektöründe, silolarda, alım yerlerinde kullanılan platformlar şu anda meyve suyu sektörlerinde, meyvelerin araçlardan boşalması, hurdaların boşalması, kömürlerin boşalması ve ağırlıklı olarak tahıl boşalması, un fabrikalarında, yem fabrikalarında buğday, mısırın boşaltılması, toprak mahsulleri ofislerinde çiftçiden gelen ham maddelerin, ürünlerin alınmasında araçların boşaltılması için, traktörlerden, kamyonlardan günümüzde de ağırlıklı olarak treylerden malzeme boşaltmaya yarayan platformların yapılması olarak devam ediyordu. Bunları çeşitlendirdik. Daha öncesinde beton kanallı platformlarımız vardı. Zemin üstü platformlar… Bunları tırla çekilebilen platformlara, depolar arası veya şehirlerarası, fabrikalar arası yer değiştiren mobil tip platformlara çevirdik.

Nasıl yer değiştiriyor bu platformlar, ve neden buna gerek duyuluyor?

Diyelim ki bir patates depolama tesisinde yirmi tane depo var. O depo tek parça olmuyor. Ne kadar küçültürseniz koyduğunuz ürünler de o kadar çeşitli olabiliyor ve tabii soğuk hava olmak zorunda. Birbirlerini çürütmelerini engellemek için bölmeniz gerekiyor. Yirmi tane depo içinde yirmi tane platform yapamazsınız. Bu iş için de mobil, kendinden dizel motorlu, hareketli platformlar kullanılıyor.

Yeni model olarak konteyner boşaltma ve doldurma ataşmanlarını, platformlarını ekledik. Bunu iki yıl önceki fuarımızda sergiledik. Şimdi bunun da yeni modellerini, dört ayrı modelini imal etmeye başladık.

Bu fuarımızın öncüsü; en yeni ürünümüz de kamyonların ve tırlardan paketli ürünlerin boşaltılması için, her türlü depolarda, silolarda, fabrikalarda zeminle sıfır olarak kullanılan bir platform.

Tanıyabilir miyiz bu yeni platformu biraz? Nasıl kullanılıyor?

Bu platformumuzda kamyon veya tır yük boşaltmaya geldiğinde üzerine çıkıyor ve platformu aşağıya indiriyoruz. Üzerinde konteyner olabiliyor, kasa olabiliyor, açık-kapalı hiç fark etmiyor. Mevcut zeminle konteyner veya kasayı sıfırlıyoruz ve bu platform sayesinde malzemenin boşaltılması sırasında forklift ile giriş-çıkışın pratik olarak yapılmasını sağlıyor.

Bunun yapılış amacı ve avantajları da şu; biliyorsunuz forkliftler genelde düz ortamlarda çalışacak şekilde üretilmiştir, eğer siz rampa vasıtasıyla doldurma boşaltma yapmaya çalışırsanız iş zorlaşıyor, forklift zorlanıyor ve forkliftimiz kısa zamanda arıza yapıyor yokuş inip çıkarken.

Özellikle yük boşaltırken geri geri indirmeniz gerekiyor. Rampa kullandığınızda eğimli bir ortam olduğu için yükü düz bir şekilde indirirseniz yük öne doğru dökülüyor. Onun için geri geri inmeniz gerekiyor. Bu da iş güvenliğini etkiliyor. Günümüzde iş güvenliği de en önemli konulardan birisi.

Zaman da kazandırıyor, öyle değil mi?

Tabii. Burada yapılan işin en büyük esprisi, en büyük kazanç zaman. Çünkü yük boşaltılacak alana yanaşmak, rampayı yanaştırmak, tekrar çekmek, belirli bir yerde yapmak için düzenlemeler ayarlamalar yapmak gibi zorluklar var, bu da zaman kaybettiriyor. Bu platform ise çok büyük zaman kazandırıyor ve her yer eşit olduğu için, düz olduğu için her noktaya kolayca ulaşabiliyorsunuz.

Yükseklikler fark ediyor, günümüzde kamyonların, tırların doksan santim ile yüz kırk santim arasında yükseklikleri değişiyor. Markasına, modeline, taşıma şekline göre. Ayrıca tırın üzerinde bir konteyner olabiliyor. O zaman yükseklik daha da artıyor. Bizim bu makinemizin özelliği, platformumuzun özelliği ister yirmilik konteyner olsun, ister kısa kamyon olsun, isterse uzun treyler olsun yani örneğin yük üzerinde eşit dağılmasın, yarıdan geriye doğru olsun, isterse bir kamyonet olsun her zaman minimum sapma ile on yedi metrede üç milim sapma ile platform kalkıyor ve iniyor. Yük dengesizliğine karşı özel bir hidrolik donanım var, en büyük esprisi bu.

Son derece teknolojik bir ürün yani…

Son derece teknolojik bir ürün. Bunu her yerde göremezsiniz. En büyük avantajlarından bir tanesi, isterseniz bahçede kullanabiliyorsunuz, yükleme yaptıktan sonra bu platformu zeminle bir, kalkık şekilde tutuyorsunuz, zeminle sıfır oluyor, üzerinden her türlü araçların geçişi için hemzemin olarak kullanabiliyorsunuz.

İsterseniz bunu fabrika içine yapıyorsunuz. Fabrika içerisinde şimdi yeni bir imalatımız var, önümüzdeki günlerde montajı yapılacak. Bir makine fabrikası, yaptığı ürünleri kamyonlara, tırlara kolayca eziyetsiz, hızlı bir şekilde yüklemek istiyor, Biz de fabrika içerisinde yaptık bu platformu. Aynı zamanda yol olarak, zemin olarak, geçiş olarak kullanabiliyorsunuz. Kullanılmadığı zamanlarda da zeminle aynı düzeyde kalıyor çünkü.

Yer tasarrufu sağlıyor bu avantajıyla, öyle değil mi?

Yer tasarrufu ve iş kolaylığı sağlıyor. Günümüzde, işletmeler kenara ayrı bir yer, bir rampa yapıp aracın gireceği betondan yapılar yapıyor veya fabrika arkasına yükleme rampası yapıyorsunuz, ayrı bir alan ayırıyorsunuz. O alanı sadece o iş için kullanabiliyorsunuz. Ama bizde fabrikanın istediğiniz bölgesinde yapabiliyorsunuz. Bahçede yapabiliyorsunuz ve iki amaçlı olarak kullanabiliyorsunuz.

Yılmaz Kardeş Genel Müdürü Mehmet Büyükzeren: Bu fuarımızın öncüsü olan yeni ürünümüz; kamyonların ve tırların, her türlü depo, silo ve fabrikada zeminle sıfır olarak paketli ürünlerin boşaltılmasında kullanılacak bir platform düzeneği. Bu platformumuzda kamyon veya tır üzerine çıkıyor ve biz platformu aşağıya indiriyoruz. Böylelikle yük artık zeminle aynı seviyede oluyor. Üzerinde konteyner veya kasa olması açık ya da kapalı fark etmiyor. Platform konteyner ya da kasanın içerisine forklift ile giriş çıkışın pratik olarak yapılmasını sağlıyor. Bunun avantajı şu; forkliftler genelde düz ortamlarda çalışacak şekilde yapılmış olduğundan rampayla kullanırsanız iş zorlaşıyor, yük dökülebiliyor, geri geri kullanılması iş güvenliğini tehdit ediyor ve forkliftler kısa zamanda arıza yapıyor. Bunların engellenmesi ve tabii ki zaman kazandırması bu ürünün en büyük avantajı...

Peki biraz da fuardan bahsedelim, kaç yıldır geliyorsunuz logitrans’a?

Bizim Logitrans Lojistik Fuarı’na bu ikinci gelişimiz. Aslında Kovid-19 olmasaydı bizim 2019’da katılımımızla, aldığımız tecrübemizle bu fuarda daha farklı bir makine koyacaktık. Koymak istediğimiz makine biraz gecikti. Ama şimdi TÜBİTAK projesi olan onaylandı yapılıyor. İnşallah mart ayının sonunda dünyada ilk olarak bir makine yapacağız.

Demek bir Ar-Ge çalışması var?

Tabii Ar-Ge var ve TÜBİTAK destekli… Proje onaylandı, şu anda imalat süreci devam ediyor, mart sonunda bitmiş olacak. Proje teslim edilip ürün ortaya çıkmış olacak, o zaman da inşallah görüşeceğiz.

Yılmaz Kardeş Genel Müdürü Mehmet Büyükzeren, Ekovitrin'den Harun Reşit Tığlı ile birlikte.

Bu ürünün özellikleri neler olacak peki?

Bu üründe yaptığımız şu: Normalde dünya piyasasında hem yirmilik hem kırklık konteyneri dolduran ve boşaltan ataşmanlar, platformlar var ama bizimki yirmi, kırk ve çok az da olsa kullanılan kırk beşlik konteyneri hem doldurma hem boşaltma yapıyor. Dolayısıyla altı fonksiyonlu bir platform. Bunu da inşallah lojistik sektörünün hizmetine sunacağız.