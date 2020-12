‘Yılın Kamyonu – The International Truck of the Year 2021’

Ödül aynı zamanda; yeni MAN TGX’in özellikle sürüş rahatlığı, çalışma

ve yaşama koşulları, güvenlik, yakıt tasarrufu, bağlanabilirlik, inovatif

hizmetler, operatör kontrolü ve gösterge felsefesi konularındaki

gelişmişliğini de onaylamış oldu.



MAN Truck & Bus CEO’su Andreas Tostmann, sanal ortamda düzenlenen

törende sektörün arzulanan ödülünü IToY Başkanı Gianenrico Griffini’den

aldı.



IToY Başkanı Gianenrico Griffini, ödül töreninde jüri üyelerinin kararını

özetleyerek “Yeni MAN TGX, sürücü konforu, yakıt tasarrufu, bağlanılabilirlik

ve insan-makine arayüzü açısından ileri doğru atılmış büyük bir adımı temsil

ediyor. Bu nedenle, yeni MAN TGX’in neden ‘Truck of the Year 2021’ seçildiğine

dair hiçbir şüphe yok. O, bugünün ve yarının ulaştırma ihtiyaçlarını karşılayan,

geleceğe yönelik bir kamyon” dedi.



Ödül töreninde konuşan MAN Truck & Bus CEO’su Andreas Tostmann ise

“’The International Truck of the Year’ ödülü, MAN’daki ekibimizin ortaya

koyduğu olağanüstü işin muazzam bir şekilde tanınmasıdır. Ekip, beş yıldan

uzun süredir kafasında tek bir amaçla; sürücüler ve müşterilerimiz için en

iyi kamyonu geliştirmek ve yollara çıkarmak hedefi ile çalıştı. Bu çok

arzulanan ödül de gösteriyor ki; başardık” dedi.

The International Truck of the Year Award (IToY) için atanan jüri üyeleri, yeni MAN TGX’i 2020 Şubat ayından bu yana detaylı bir şekilde tanıma fırsatına sahip oldular. Sürücü rahatlığı için net bir şekilde düzenlenmiş, tamamen dijital gösterge cihazları, yeni ve geniş şekilde ayarlanabilir çok fonksiyonlu direksiyona entegre edilmiş sezgisel olarak, çalıştırılabilen sürüş ve multimedya fonksiyonlarının yanı sıra MAN SmartSelect sisteminin inovatif, dikkat dağıtmayan döner düğmeli kontrol fonksiyonu jüriyi etkiledi. IToY jüri üyeleri, yeni sürücü kabinindeki yaşam koşulları hakkında da aynı şekilde pozitifti. Test sürüşleri boyunca, daha da fazla öngörü sergileyen GPS seyir kontrol sistemi MAN EfficientCruise ve aerodinamik kabin tasarımı ile birleştiğinde önceki versiyona oranla yüzde 8,2’ye kadar daha fazla yakıt tasarrufu sağlıyor. Yeni MAN TGX’in Euro 6d güç aktarma organlarının olağanüstü performansı ile de hayrete düştüler. Jüri, aynı zamanda; radar-temelli dönüş yardımı ve şerit değişikliği destek sistemleri, Lane Return Assist (Şerite Dönüş Yardımı) ve trafik sıkışıklıklarında sürüş yardımı gibi işlevlerle birlikte yüksek güvenlik seviyesinin de altını çizdi. Bunun sadece sürücünün üzerindeki baskıyı azaltmakla kalmayıp, yolu kullanan diğer insanların güvenliğine de önemli katkı yaptığına dikkat çekti. Ayrıca ticari araç sektöründe türünün ilk örneği olan, elektronik mimarisiyle sağladığı yüksek seviyeli bağlanılabilirlik özelliğiyle ve bununla ilgili dijital hizmetler yelpazesiyle de MAN TGX, IToY uzmanları üzerinde etki yarattı.

The International Truck of the Year ödülü her yıl, son 12 ay içinde piyasaya sürülmüş ve karayolu taşımacılığının sürdürülebilir gelişimine en büyük katkıyı yapmış kamyona veriliyor. Değerlendirme kriterleri arasında ise, teknik anlamda yaratıcı fikirler ve iyileştirmelerin yanı sıra genel maliyet verimliliği, güvenlik ve çevre korumaya katkıda bulunan inovasyonlar da yer alıyor.

“Simplifying Business” – ulaştırma şirketlerine ve sürücülere odaklanmak

MAN Truck & Bus, Şubat 2020’de, yeni MAN kamyon neslini ilk kez görücüye çıkardı. Radyatör ızgaraları üzerinde aslan figürü olan bu yepyeni kamyonlar, yazın ilk dönemlerinden bu yana tüm Avrupa’da yeni sahiplerine doğru yola koyuldu. Kavramsal geliştirme süreci başlar başlamaz, MAN yeni kamyon için 300 ulaştırma firması ve 700 sürücüden ihtiyaçları konusunda geri bildirim istedi. Bu geribildirimler de yeni MAN Kamyon Neslinin tasarımında kullanıldı. Sonuç olarak; yeni araçlar, bu firmaların operasyon ve maliyet etkinliği açısından ihtiyaçlarını çok daha tutarlı şekilde karşılar hale geldi. Sürücüye eşsiz bir çalışma yeri ergonomisi, kapsamlı güvenlik ve dinlenme sürelerinde mükemmel rahatlatıcı bir ortam sundu.

En başından beri amaç; ‘artan yük hacmi’, ‘giderek daha da sıkılaşan CO2 kuralları’, ‘artan sürücü ihtiyacı’ ve ‘lojistik süreçlerin dijitalleştirilmesi’ gibi karmaşıklaşan güçlüklerin oluşturduğu arka plana karşın, sürücülerin ve lojistik firmalarının yüklerini mümkün olduğu kadar üzerlerinden almaktı. Yeni MAN kamyon nesli, bunu sürücü oryantasyonu, etkinlik, güvenlik ve teknik sürdürülebilirlik açısından olağanüstü ürün kalitesiyle başardı. MAN, sadece bununla kalmayıp, aynı zamanda aracın istenilen kullanımına göre uygun şekilde donatılmış yeni ürün mantığı, çok geniş bir yelpazedeki uygulamalarda ve kurumlardaki yılların endüstri uzmanlığını da araca yansıttı. Bir müşteriyle temas kurulduğu andan itibaren güçlü ve yetkin bir ortak olarak, destek konusunda da standartları belirledi. Yeni MAN kamyon nesli, etkileyici MAN servis ağı ve optimal araç kullanılabilirliği için, inovatif dijital uygulama hizmetleriyle birleşti. Bu da MAN’ın ‘Simplifying Business’ mottosuna uygun şekilde, ulaştırma şirketlerinin ve sürücülerin işlerini istikrarlı bir temelde kolaylaştırarak, ulaştırma endüstrisine özel hazırlanmış rakipsiz kapsamlı bir paket haline geldi.

International Truck of the Year hakkında

The International Truck of the Year (IToY) ödülü, ilk olarak İngiliz gazeteci ve Truck Dergisi editörü Pat Kennett tarafından 1977 yılında başlatıldı. Bugün 24 jüri üyesi, Avrupa’nın önde gelen 24 ticari araç dergisini temsil ediyor. Son birkaç yılda IToY Grubu, Çin, Hindistan, Güney Afrika, Avustralya, Brezilya, Japonya, İran ve Yeni Zelanda’nın büyüyen kamyon pazarlarında da ortak üye atayarak, etki alanını genişletti. Bu sayede 24 IToY jüri üyesi ve 8 ortak üyenin toplam kamyon-operatör okur sayısı ise bir milyonu aştı.