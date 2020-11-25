Yeni Komatsu PC500 hidrolik ekskavatör, sahada daha güçlü, üretimde ve yakıtta daha verimli!

Türkiye distribütörlüğünü Temsa İş Makinaları’nın yürüttüğü Komatsu, orta ekskavatör sınıfında geliştirip ürettiği Yeni PC500 hidrolik ekskavatörü her şey dahil hizmet modeli Kompetan avantajlarıyla Türkiye’de satışa sundu.

PC500 düşük devirde çalışabilen güçlü ve kapasitesi artırılmış motoru, boyutu büyütülmüş hidrolik pompası, iki kademeli çalışan kulesi ve zaman ayarlı motor stop özelliği ile önceki modellerden farklılaşıyor. Bu yeni özellikleriyle, bir önceki model olan PC450 ile karşılaştırıldığında, maden, yol inşaatı, taş ocağı gibi zorlu koşullarda daha yüksek performans sunuyor ve %11 oranında yakıt tasarrufu sağlıyor.

Kompetan avantajları ile satışa sunulan Yeni PC500’de 6.000 saat boyunca makinanın tüm periyodik bakımları -ataşmanlı kullanımdan kaynaklı ilave parça değişimleri hariç- orijinal Komatsu yedek parça ve yağlarla, Komatsu yetkili servisleri tarafından ücretsiz olarak yapılıyor, makinanın durumunu gösteren yağ analizleri ve Komtrax uydu takip sistemi raporları Yeni PC500 sahipleri ile belirli periyodlarla ücretsiz olarak paylaşılıyor. Ücretsiz operatör eğitimleri, 3 yıl / 6.000 saat komponent garantisi ve VIP destek hattı da Yeni PC500’de sunulan Kompetan avantajları içinde. Aynı zamanda Kompetan avantajları ile sunulan Yeni PC500 bu sayede ikinci el değerini de maksimuma taşıyor.

Yüksek performans, daha uzun ömür

PC500, 360 beygir net güce sahip motoruyla daha fazla güç, daha fazla tork üreterek, motorun daha verimli çalışmasını sağlıyor. Bir önceki model PC450 ile karşılaştırıldığında net olarak 15 beygir daha güçlü bir motora sahip olan Yeni PC500, 1.510 Nm tork üreterek zor çalışma şartlarının üstesinden geliyor. Böylece PC 500 düşük devirde yüksek tork üreterek yakıt tüketiminin daha düşük olmasını sağlıyor.

Yeni PC500 yeni nesil hidrolik pompası ile 690 litre/dakika debi üretiyor. Yeni PC500’ün daha güçlü dizel motoru ve hidrolik pompası sayesinde hem komponentlerin ömrü uzuyor hem de büyük ölçüde yakıt tasarrufu sağlanıyor.

Kayıpsız güç, yüksek üretkenlik

PC500’de kullanılan yeni nesil soğutma sistemi; klasik fanlı soğutma sistemlerinde yaşanan brüt beygir gücünden net beygir gücüne düşerken fazla miktarda güç harcanma sorununu da ortadan kaldırıyor. Kayışlı kasnaklı fan yerine kullanılan değişken dönüş hızına ve daha büyük çapa sahip viskoz kavramalı fan sayesinde aynı soğutma performansı daha az ses ve düşük yakıt tüketimiyle sağlıyor aynı zamanda güç kaybını da engelliyor.

PC500 3.5m3 daha büyük kovası sayesinde daha kısa zamanda daha fazla iş yaparak PC450’ye göre daha yüksek üretim gerçekleştiriyor. Yeni PC500 aynı zamanda farklı işlere uygun 3.2 m3 ve 4m3 kova ile çalışma imkanı da sunarak farklı projelerde en iyi performans ve verimliliği sağlıyor.

Kule dönüş motorundaki iki kademeli tahliye sayesinde Yeni PC500 hidrolik ekskavatör, dönüşlerde hibrit bir makine gibi çalışıyor; çalışma ilk kademede 180 litre debi ile başlıyor, ikinci kademede ise 70 litre ye düşerek güç ve yakıttan tasarruf ediyor.

Yeni PC500’de yakıt tasarrufuna katkı sağlayan yeni özelliklerden bir diğeri de zaman ayarlı motor stop özelliğinin bulunması. Bu özellik rölantide gereksiz bekleme yapan motorun otomatik olarak durdurulmasını ve yakıt sarfiyatının önüne geçilmesini sağlıyor. PC500’de ayrıca levyeyi çalıştıran direnç okuyan sensörler yer alıyor. Bu sayede operatör sanki elektronik levyeler kullanıyormuş gibi hassas bir çalışma imkanı kazanıyor ve verimlilik artıyor.

Komatsu’nun bu yeni hidrolik ekskavatörünün sunduğu avantajlar, bunlarla sınırlı değil. Yeni PC500’ün diğer üstün özelliklerini daha yakından tanımak, kazançlı ve konforlu hizmet çözümü Komatsu Kompetan hakkında bilgi almak için www.komatsu.com.tr adresi ziyaret edilebilirsiniz.