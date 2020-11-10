Vip Uluslararası Taşımacılık Ve Tırsan, Nice 170’lere Ortak Hedef Koydular

Türkiye’nin güvenilir lider Tırsan, müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği en geniş ürün gamıyla lojistik firmalarının ilk tercihi olmaya devam ediyor. Tırsan'ın Adapazarı fabrikasında gerçekleştirilen teslimat törenine; Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu ve VİP Uluslararası Taşımacılık İşletme Müdürü Vedat Tutu katılım gösterdi.



Teslimat töreninde açıklamada bulunan Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, “ Tırsan tartışmasız müşteri memnuniyetini ilk günden beri ilk önceliği olarak belirlemiştir. Ar-Ge merkezimizde sizin için ve sizlerle birlikte ihtiyaçlarınızı tam karşılayacak en son teknoloji ürünleri geliştiriyor ve üretiyoruz. En geniş ürün gamımız ve geliştirdiğimiz teknolojilerimizle uluslararası arenalarda yarışmalara katılıyoruz, peş peşe birincilikler kazanıyoruz. Amacımız, size uluslararası standartlarda alabileceğiniz en iyi treyleri ve hizmetleri sunmak. Senelerdir olduğu gibi bugün de Tırsan araçları aldığınızda dünyada üretilmiş en iyi aracı alıyorsunuz. Bizim müşterilerimiz en iyisini hak ediyor ve Tırsan olarak bunun için çalışıyoruz’’ dedi. Müşterileri ile uzun soluklu işbirliklerine muazzam değer verdiklerinin altını çizen Nuhoğlu,“ VİP Uluslararası Taşımacılık ile uzun yıllardır çalışıyoruz. Treyler yatırımında yine Tırsan’ı tercih etmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Filolarına kattıkları Çift Katlı Tenteli Perdeli Mega treyler ve Tekstil Taşıyıcı araçları ile müşterilerine uzun yıllar verimli ve güvenilir hizmetler vereceklerini biliyoruz. Daha uzun seneler kendileriyle işbirliğimizin güçlenerek devam edeceğine inanıyorum” açıklamasında bulundu.



“Tırsan Kalitesinden Asla Vazgeçmeyiz”

VİP Uluslararası Taşımacılık İşletme Müdürü Vedat Tutu konuşmasında, “Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, filomuzdaki araçların kalitesi ve verimliliği bizim için çok önemli. Bundan dolayı treyler yatırımlarımızda ilk tercihimiz her zaman Tırsan olmuştur” dedi. Tutu, “Tırsan, ihtiyaç duyduğumuz her konu ve koşulda firmamıza çözüm sundu. Tırsan’ın sahip olduğu geniş satış sonrası servis ağı ve kaliteli hizmetlerinden çok memnunuz” ifadelerini kullandı.

Firma faaliyetleri hakkında da bilgi veren Vedat Tutu, “VİP Uluslararası Taşımacılık olarak, Hadımköy‘de 20.000 m2 açık alanımızda bulunan 5.000 m2 kapalı ihracat depomuz ve 6.000 m2 genel antrepomuzla müşterilerimize, tekstil, kuru yük, otomotiv yedek parça ve tehlikeli madde taşımacılığı hizmeti vermekteyiz. Tırsan araçları, bu noktada firmamıza hem maliyet hem de zaman olarak büyük avantaj sağlıyor. Filomuza son olarak katmış olduğumuz, Tırsan Mega Çift Katlı Tenteli Perdeli treyler çift kat sistemi sayesinde yüksek hacimli yüklerimizin taşınmasında kolaylık sağlıyor ve ürünlerimizi güvenli şekilde taşıyabiliyoruz. Öte yandan tekstil taşımacılığı için kullandığımız Talson Tekstil Taşıyıcı araçlarımız, sahip olduğu Talfix® panelleri sayesinde hem tekstil hem de çift kat yükleme özelliği ile operasyonlarımızda kolay kulanım imkanı sunuyor.” açıklamasında bulundu.

Tırsan T.SCD M Mega Çift Katlı Tenteli Perdeli Treyler Özellikleri

Tırsan T.SCD M Mega Çift Katlı Tenteli Perdeli treyler, 2.950 mm’lik iç net yüksekliği ve çift kat sistemi ile esnek yük kapasitesi sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Treylerin beşinci tekerlek

yüksekliği 950 mm, king pin kapasitesi ise 12.000kg dir. Tırsan Mega Çift Katlı Tenteli Perdeli aracı, yük emniyeti için 5 x 2 kayar yan baba ile donatılmıştır. Aracın şasesi ISO 1726 standardına

uygun, yüksek kaliteli ve yüksek mukavemetli S460 MC çelikten üretilmiştir. Araç, Tren Yükleme Sistemi opsiyonu sayesinde filo yönetiminde esnekliği artırmak üzere

geliştirilmiştir. Bu opsiyon içerisinde, 2 x 2 adet Tren Vinç Bağlantı noktası ile Tren Yükleme için özel tasarlanan dingil hava yastıkları bulunmaktadır. Sistem, "e-f-g-i" vagon tipleri ve P400 tünel

tiplerine de uyumludur. Ayrıca T.SCD M Mega Çift Katlı Tenteli Perdeli treyler, sahip olduğu seviyeli çatı kaldırma sistemi sayesinde; 2.950 ve 3.000 mm iç net opsiyonları ile maksimum yükleme imkânı sunuyor ve

yükleme esnasında 500 mm ekstra kaldırma özelliği ile operasyonel hız ve verimlilik avantajı sağlamaktadır.



Talson TTG Tekstil Taşıyıcı Treyler Özellikleri Değerli kargoların taşınmasında gerekli güvenlik özellikleri ile müşterilerine tam emniyet imkanı

sunan Talson Kutu, sahip olduğu e-f-g tren taşıma özelliği sayesinde intermodal taşımacılıkta da müşterilerine avantaj sağlıyor. Üzerinde 10.912 adet yük sabitleme ve askı çubuğu kullanımına

uygun slot bulunan patentli alüminyum Talfix® panelleri, çift kat olarak da kullanılabiliyor. Talson kutu araçlarının yüksek mukavemetli üst yapısı CodeXL standartlarına %100 uyumludur.

Talson’un kendinden destekli üst yapısı ve kataforez kaplamalı (KTL) hafif şasisi daha fazla yükleme kapasitesi sağlarken, en zorlu koşullarda dahi sağlamlık ve güvenilirliği ile öne çıkıyor.