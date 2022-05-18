UNDP ve İsveç, “insanlar ve gezegenimiz” için mücadele etmek amacıyla güçlerini birleştiriyor

– Türkiye’de ve dünyada iklim değişikliği ve diğer çevre sorunları hakkında daha büyük hedeflere yönelik çağrıları yineleyen Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve İsveç İstanbul Başkonsolosluğu, 1972’de İsveç’in başkenti Stokholm’de yapılan BM İnsan Çevresi Konferansı’nın ellinci yıldönümünü, dün İstanbul’da düzenlenen resepsiyon ile kutladı. İstanbul’daki İsveç Sarayı’nda düzenlenen resepsiyon, gezegenimizi koruma çabalarını canlandırmak amacıyla 2-3 Haziran 2022’de Stokholm’de yapılacak “Stockholm+50” başlıklı uluslararası konferans öncesinde 59 ülkede düzenlenen etkinliklerden biri oldu.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton “Kaybedecek zamanımız kalmadı. Tehditler sürüyor ve artık gözle görülür derecede somut hale geldi: Ormanlarımızın alev alev yandığını, şehirlerimizin suya battığını görüyoruz. İşte bunun için, İsveç ve diğer ortaklarımızla birlikte, hemen şimdi acil eylem çağrısında ısrarlıyız.”

1972’de düzenlenen ilk Stokholm Konferansı, herkes için daha kaliteli bir yaşama ulaşmak için insanlar ile çevre arasındaki ilişkiyi yeniden kavramsallaştıran bir dönüm noktası olmuştu. Yirmi altı ilkeyi içeren Stokholm Bildirgesi, çevre sorunlarını uluslararası kaygılar arasında ön plana çıkardı ve ekonomik büyüme, hava-su-okyanus kirlenmesi ve insanların esenliği arasındaki bağlantı hakkında sanayileşmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler arasında diyaloğu başlattı.

“1972’de düzenlenen ilk Stokholm Konferansından 50 yıl sonra İsveç, bir kez daha tüm dünyayı, bizleri gerçekten sürdürülebilir bir geleceğe götürecek yolları düşünmeye çağırıyor” diyen İsveç İstanbul Başkonsolosu Peter Ericson sözlerini şöyle sürdürdü: “Eylemlerimiz ve seçimlerimiz, insanlığın geleceği üzerinde belirleyici etkiye sahip olacak. Birlikte harekete geçersek hala daha iyi bir gelecek inşa etme imkânımız var. Hep birlikte, gezegene yatırım yapmanın insanlara yatırım yapmak olduğunu ve herkesin refahı için sağlıklı bir gezegenin, ‘refahın herkes tarafından paylaşıldığı’ anlamına geldiğini gösterebiliriz.”

“Stockholm+50”, çeşitli paydaş gruplarının zengin ve çeşitli seslerini ve perspektiflerini yansıtan kapsayıcı bir yaklaşım çağrısı yapıyor. Toplantıya yönelik hazırlıklar arasında, iklim değişikliği ve kirlenmeden etkilenmiş birçok farklı gruba yönelik istişareler de var.

Türkiye’nin Stockholm+50 sürecine katkılarını kolaylaştırmayı hedefleyen UNDP, iklim eylemi hakkında farkındalığı artırmak, BM Eylem Onyılı’nda 2030 Gündemi’nin uygulanmasını hızlandırmak için gerek duyulan kararlar hakkında görüş birliği oluşturmak için bir dizi çevrimiçi ve fiziksel etkinlik düzenliyor.