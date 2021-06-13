UND BÖLGE TOPLANTILARINA DEVAM EDİYOR

UND Başkanı Çetin Nuhoğlu, pandemi kısıtlamalarının kalkmasının ardından

bölge ziyaretlerine hız verirken Konyalı nakliyecilerle bir araya geldi.

Hayati Akbaş

İSTANBUL-Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), 3 Haziran’da Bolu-Düzce ile

başladığı Bölge Değerlendirme Toplantıları’na Konya ile devam etti. Konyalı

nakliyecilerin tamamının katıldığı toplantıda Başkan Nuhoğlu, UND’nin son dönemde

yaptığı çalışmalar ve gelecekte atacağı adımlarla ilgi sunum yaparken nakliyecilerin

işlerine sahip çıkmalarını istedi. Kendi bölgelerinde hizmet veren ve geleceği için

yatırım yapan firmaların ayakta kalmasının önemine vurgu yapan Nuhoğlu, “Artık

Anadolu’nun ihracatı İstanbul’dan hızlı büyüyor ve büyük lojistik firmalarının gözü de

buralarda, buna izin vermeyin” diye konuştu.

UND GÜÇLÜ YAPISIYLA SEKTÖRÜN TÜMÜ İÇİN ÇALIŞIYOR

2001 yılında göreve geldikten sonra çok güçlü bir yapı oluşturduklarını,

yönetim kurulunun, icra kurulunun, çalışma guruplarının görevlerinin tanımlı olduğunu

söyleyen Nuhoğlu, “Biz yıllık ve 3 yıllık stratejik planlar hazırlıyoruz ve; hangi adımları

atacağımız, hangi konulara ağırlık vereceğimiz, nakliyecilerin haklarını korumak için

hangi çalışmaları yapacağımız burada yer alıyor. En iyi şirketlerde böyle bir yapıyı

göremezsiniz” dedi.

SEKTÖRDEN GELEN HER TALEBE CEVAP VERİYORUZ

UND Bölge ve Konu Çalışma Grupları ’nın sorunların tespiti ve çözüm yolları

konusunda etkin görev almasından duyduğu memnuniyeti dile getirdikten Nuhoğlu,

UND’de sektör temsilcilerinden, çalışma gruplarından gelen her türlü talebe cevap

verildiğini, karşılıksız kalan tek bir talebin bulunmadığını vurguladı.

BU SEKTÖRE HİZMET ETMEK VATAN BORCU

“2013 yılında tekrar seçildiğinde ilk iş olarak, Yönetim Kurulu Başkanı dahil, en

fazla 500 bin liraya imza atabilir şartı koyduk. Daha yüksek rakamlarda UND Yönetim

Kurulu’nun onayı gerekir dedik” diyen Nuhoğlu, tüm amaçlarının sektörün çıkarlarını

korumak ve yanlışların önüne geçmek olduğunu söyledi. “Sektöre hizmet benim için

vatan borcudur” diyerek konuşmasına devam eden Nuhoğlu, sektöre karşı kim

haksızlık yaparsa, kim sektöre zarar verirse, firmaların sektörün geleceğini kim

çalarsa ona karşı durduklarını ve böyle devam edeceklerini aktardı.

KONYA LOJİSTİK MERKEZİ BİRAN ÖNCE HAYATA GEÇMELİ

Konya Mevlana Kalkınma Ajansı ve Konya Ticaret Odası tarafından 2014

yılında hazırlanan Konya Lojistik Merkezi Raporu’nu hatırlatan Nuhoğlu, “Konya

Lojistik Merkezi’nin bir an evvel hayata geçmesi gerekiyor çünkü Konya’nın buna

ihtiyacı var. Mallar buraya gelecek buradan gidecek” dedi.

ÇOCUKLARIMIZI GELECEĞE HAZIRLAMAK ZORUNDAYIZ

UND’nin gençlere büyük önem verdiğini ve bu amaçla Genç UND Akademi’nin

kurulduğunu aktaran Nuhoğlu, “Biz çocuklarınızı, torunlarınızı geleceğe hazırlamak

zorundayız. Gençlerimiz sektörümüzün gelecekteki sahipleri olacaklar. Genç UND’de

471 genç üyemiz var. Onlarla birlikte çok önemli çalışmalar yapıyoruz. İşte geleceğin

planlanması bu. Hemen belki firmalarınıza bu yansımayacak ama 5 yıl sonra bunun

ne kadar değerli olduğunu göreceksiniz” diye konuştu.

SİZ DAHA GÜÇLÜ OLUN DİYE ÇALIŞIYORUZ

“Benim görevim sizin daha fazla büyümeniz güçlenmeniz için çalışmak. Ancak

bu sektör için bu kadar çalışmamın bir nedeni de bu sektörü gerçekten çok sevmem.

Bu sektörün ülke için ne kadar değerli olduğunu biliyorum” diyen Başkan Nuhoğlu,

UND’nin son yıllarda yaptığı çalışmalardan ve gelecekle ilgili planlarından bahsetti.

RSS’YE ŞİDDETLE KARŞI ÇIKTIK

Randevulu Sanal Sıra Sistemi’ne ilk baştan itibaren şiddetle karşı çıktıklarını,

Ankara’ya giderek bakanla görüştüklerini anlatan Nuhoğlu, “Gittik dedik ki, bunu

yapmak yerine; Konya’dan, Kayseri’den Mersin’den yük alan her nakliyecinin

gümrüğe girdiği an belgesi dijital ortamda görünsün ve belgesi tahsis edilsin.

Konya’dan nakliyeci yükü bir gün önce dahi yüklese bile İstanbul’daki nakliyeci

gümrüğe daha erken gidiyor. Bu bölge nakliyecileri için haksızlık değil mi dedik. RSS

Sistemini GEBOS Sistemi’ne GTİ TETA Sistemine, POLNET Sistemine ve akaryakıt

sistemine entegre edin dedik. Şu anda RSS’yi kaldırdılar. Dijitalleşme Çalışma

Grubunu’ nu kurduk ve çalışmalara başladık. Dijitalleşme arttıkça eşit rekabet şartı

oluşacak ve kazançlar artacaktır” diye konuştu.

ORTA ASYA TAŞIMALARI İÇİN GÖRÜŞMEDİĞİMİZ ÜLKE KALMADI

Orta Asya ülkelerine yönelik yapılan ihracat taşımalarında yaşanan sıkıntıların

çözümü için UND’nin yaptığı çalışmalardan bahseden Başkan Nuhoğlu, İran ile uzun

süredir görüşmeler yaptıklarını, bu ülkenin çözüme yanaşmadığını ancak en kısa

sürede buradaki sorunları çözeceklerini söyledi. Türkmenistan’ın da hiçbir ülke ile iş

birliğine yanaşmayan bir tavır sergilediğini belirten Nuhoğlu, UND’nin Azerbaycan,

Kazakistan, Özbekistan ve Rusya’da önemli adımlar attığını, toplantılar organize

ettiğini ve taşımaların sürmesi için büyük bir mücadele verdiğini anlattı. Nuhoğlu;

Rusya ek geçiş belgesi alımında, Azerbaycan Hazar geçişindeki ücretlerin

indirilmesinde, Orta Koridor ’un geliştirilmesi için çalışmaların başlamasında, Rusya-

Türkiye Ro-Ro hattının devreye girmesinde, UND’nin etkin bir görev üstlendiğini

kaydetti.