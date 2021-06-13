UND BÖLGE TOPLANTILARINA DEVAM EDİYOR
UND BAŞKANI NUHOĞLU KONYA’DA NAKLİYECİLERE SESLENDİ: İŞİNİZE GÖZ DİKENLERE İZİN VERMEYİN!
UND Başkanı Çetin Nuhoğlu, pandemi kısıtlamalarının kalkmasının ardından
bölge ziyaretlerine hız verirken Konyalı nakliyecilerle bir araya geldi.
Hayati Akbaş
İSTANBUL-Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), 3 Haziran’da Bolu-Düzce ile
başladığı Bölge Değerlendirme Toplantıları’na Konya ile devam etti. Konyalı
nakliyecilerin tamamının katıldığı toplantıda Başkan Nuhoğlu, UND’nin son dönemde
yaptığı çalışmalar ve gelecekte atacağı adımlarla ilgi sunum yaparken nakliyecilerin
işlerine sahip çıkmalarını istedi. Kendi bölgelerinde hizmet veren ve geleceği için
yatırım yapan firmaların ayakta kalmasının önemine vurgu yapan Nuhoğlu, “Artık
Anadolu’nun ihracatı İstanbul’dan hızlı büyüyor ve büyük lojistik firmalarının gözü de
buralarda, buna izin vermeyin” diye konuştu.
UND GÜÇLÜ YAPISIYLA SEKTÖRÜN TÜMÜ İÇİN ÇALIŞIYOR
2001 yılında göreve geldikten sonra çok güçlü bir yapı oluşturduklarını,
yönetim kurulunun, icra kurulunun, çalışma guruplarının görevlerinin tanımlı olduğunu
söyleyen Nuhoğlu, “Biz yıllık ve 3 yıllık stratejik planlar hazırlıyoruz ve; hangi adımları
atacağımız, hangi konulara ağırlık vereceğimiz, nakliyecilerin haklarını korumak için
hangi çalışmaları yapacağımız burada yer alıyor. En iyi şirketlerde böyle bir yapıyı
göremezsiniz” dedi.
SEKTÖRDEN GELEN HER TALEBE CEVAP VERİYORUZ
UND Bölge ve Konu Çalışma Grupları ’nın sorunların tespiti ve çözüm yolları
konusunda etkin görev almasından duyduğu memnuniyeti dile getirdikten Nuhoğlu,
UND’de sektör temsilcilerinden, çalışma gruplarından gelen her türlü talebe cevap
verildiğini, karşılıksız kalan tek bir talebin bulunmadığını vurguladı.
BU SEKTÖRE HİZMET ETMEK VATAN BORCU
“2013 yılında tekrar seçildiğinde ilk iş olarak, Yönetim Kurulu Başkanı dahil, en
fazla 500 bin liraya imza atabilir şartı koyduk. Daha yüksek rakamlarda UND Yönetim
Kurulu’nun onayı gerekir dedik” diyen Nuhoğlu, tüm amaçlarının sektörün çıkarlarını
korumak ve yanlışların önüne geçmek olduğunu söyledi. “Sektöre hizmet benim için
vatan borcudur” diyerek konuşmasına devam eden Nuhoğlu, sektöre karşı kim
haksızlık yaparsa, kim sektöre zarar verirse, firmaların sektörün geleceğini kim
çalarsa ona karşı durduklarını ve böyle devam edeceklerini aktardı.
KONYA LOJİSTİK MERKEZİ BİRAN ÖNCE HAYATA GEÇMELİ
Konya Mevlana Kalkınma Ajansı ve Konya Ticaret Odası tarafından 2014
yılında hazırlanan Konya Lojistik Merkezi Raporu’nu hatırlatan Nuhoğlu, “Konya
Lojistik Merkezi’nin bir an evvel hayata geçmesi gerekiyor çünkü Konya’nın buna
ihtiyacı var. Mallar buraya gelecek buradan gidecek” dedi.
ÇOCUKLARIMIZI GELECEĞE HAZIRLAMAK ZORUNDAYIZ
UND’nin gençlere büyük önem verdiğini ve bu amaçla Genç UND Akademi’nin
kurulduğunu aktaran Nuhoğlu, “Biz çocuklarınızı, torunlarınızı geleceğe hazırlamak
zorundayız. Gençlerimiz sektörümüzün gelecekteki sahipleri olacaklar. Genç UND’de
471 genç üyemiz var. Onlarla birlikte çok önemli çalışmalar yapıyoruz. İşte geleceğin
planlanması bu. Hemen belki firmalarınıza bu yansımayacak ama 5 yıl sonra bunun
ne kadar değerli olduğunu göreceksiniz” diye konuştu.
SİZ DAHA GÜÇLÜ OLUN DİYE ÇALIŞIYORUZ
“Benim görevim sizin daha fazla büyümeniz güçlenmeniz için çalışmak. Ancak
bu sektör için bu kadar çalışmamın bir nedeni de bu sektörü gerçekten çok sevmem.
Bu sektörün ülke için ne kadar değerli olduğunu biliyorum” diyen Başkan Nuhoğlu,
UND’nin son yıllarda yaptığı çalışmalardan ve gelecekle ilgili planlarından bahsetti.
RSS’YE ŞİDDETLE KARŞI ÇIKTIK
Randevulu Sanal Sıra Sistemi’ne ilk baştan itibaren şiddetle karşı çıktıklarını,
Ankara’ya giderek bakanla görüştüklerini anlatan Nuhoğlu, “Gittik dedik ki, bunu
yapmak yerine; Konya’dan, Kayseri’den Mersin’den yük alan her nakliyecinin
gümrüğe girdiği an belgesi dijital ortamda görünsün ve belgesi tahsis edilsin.
Konya’dan nakliyeci yükü bir gün önce dahi yüklese bile İstanbul’daki nakliyeci
gümrüğe daha erken gidiyor. Bu bölge nakliyecileri için haksızlık değil mi dedik. RSS
Sistemini GEBOS Sistemi’ne GTİ TETA Sistemine, POLNET Sistemine ve akaryakıt
sistemine entegre edin dedik. Şu anda RSS’yi kaldırdılar. Dijitalleşme Çalışma
Grubunu’ nu kurduk ve çalışmalara başladık. Dijitalleşme arttıkça eşit rekabet şartı
oluşacak ve kazançlar artacaktır” diye konuştu.
ORTA ASYA TAŞIMALARI İÇİN GÖRÜŞMEDİĞİMİZ ÜLKE KALMADI
Orta Asya ülkelerine yönelik yapılan ihracat taşımalarında yaşanan sıkıntıların
çözümü için UND’nin yaptığı çalışmalardan bahseden Başkan Nuhoğlu, İran ile uzun
süredir görüşmeler yaptıklarını, bu ülkenin çözüme yanaşmadığını ancak en kısa
sürede buradaki sorunları çözeceklerini söyledi. Türkmenistan’ın da hiçbir ülke ile iş
birliğine yanaşmayan bir tavır sergilediğini belirten Nuhoğlu, UND’nin Azerbaycan,
Kazakistan, Özbekistan ve Rusya’da önemli adımlar attığını, toplantılar organize
ettiğini ve taşımaların sürmesi için büyük bir mücadele verdiğini anlattı. Nuhoğlu;
Rusya ek geçiş belgesi alımında, Azerbaycan Hazar geçişindeki ücretlerin
indirilmesinde, Orta Koridor ’un geliştirilmesi için çalışmaların başlamasında, Rusya-
Türkiye Ro-Ro hattının devreye girmesinde, UND’nin etkin bir görev üstlendiğini
kaydetti.