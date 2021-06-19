UND Birlikte Güçlüyüz Platformu'ndan açıklama!

Esasen bu toplantılar

değerlendirme toplantısı olmayıp tamamen seçime yönelik toplantılardır. Öyle ki, bı

toplantıların hiçbirinde üyelerin hiçbirinden soru ya da görüş bile alınmamıştır. Kurumsal

başlıklı çağrıyla yapılan bu toplantılara katılan değerli meslektaşlarımızın görüşleri kaale

alınmamıştır. Böyle değerlendirme toplantısı mı olurmuş? Ayrıca yapılan toplantılarla ilgili

kullanılan söylem, pankart ve sosyal medyadaki paylaşımlardan bu toplantıların seçim

çalışması olduğu gayet açıktır. Biz de seçim çalışması toplantıları yaptık bölgelerde fakat biz

hem seçim manifestomuzu paylaştık meslektaşlarımızla hem onların görüş ve önerilerini

aldık hem de özgürce sordukları her sorunun cevabını verdik. Çünkü bizim yönetim

anlayışımız tek kişi yönetim anlayışı değildir. Biz katılımcı, şeffaf ve ortak aklın esas alındığı bir

yönetim anlayışına sahibiz. Diğer yandan seçim çalışmaları eşit ve adil şartlarda

yürütülmüyor. Öyle ki yaklaşık 3 ay önce Derneğin kurumsal web sitesinde üyelere erişimi

engellediler. Yaklaşık 1 ay önce, Yönetime aday Birlikte Güçlüyüz Platformu olarak Genel

Kurul seçiminde oy kullanabilecek üyelerimizin listesini yazılı ve resmi olarak istedik ama onu

da vermediler. İlaveten, Sayın Başkan’ın sahip olduğu tedarikçi sanayi şirketinin neredeyse

tüm elemanları ve bayileri ne saikle olduğunu anlamadığımız şekilde, seçim çalışması

yaptılar. Bunlar doğru şeyler olmadığı gibi adil değil, demokratik ve etik değildir sma biz tüm

bunlara rağmen 24 Haziran günü meslektaşlarımızın doğru karar verip iradelerini Birlikte

Güçlüyüz Platformundan yana kullanacaklarına inanıyoruz. Sektör heyecanla değişim istiyor.’