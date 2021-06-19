UND Birlikte Güçlüyüz Platformu'ndan açıklama!

UND Birlikte Güçlüyüz Platformu'ndan açıklama!
UND Birlikte Güçlüyüz Grubu Başkan Adayı Fevzi Çakmak, rakibi ve mevcut Başkan Çetin Nuhoğlu’nun son 10 günde bölgelerde ve Genel Kurul seçimlerine 3 gün kala İstanbul’da düzenlediği Sektör ve Bölge Değerlendirme adı altındaki toplantıların etik olmadığını söyledi. Bazı nakliyecilerden konuyla ilgili bazı eleştiriler gelmesi üzerine görüşlerine başvurduğumuz Çakmak özetle şunları söyledi: Son 4 yılda ne bölgelerde ne de İstanbul’da buna benzer hiçbir sektörel toplantı yapmayıp seçime 10 gün kala UND’nin kurumsal kimliği altında Sektör Değerlendirme Toplantısı yapmak etik değildir. 4 yıldır unutulan sektör şimdi mi hatırlandı değerlendirmek için? Ayrıca UND Sektör Toplantısı adı altında düzenlenen bu toplantılarda seçim konuşmaları ve çalışmaları yapmak doğru değildir.
Esasen bu toplantılar
değerlendirme toplantısı olmayıp tamamen seçime yönelik toplantılardır. Öyle ki, bı
toplantıların hiçbirinde üyelerin hiçbirinden soru ya da görüş bile alınmamıştır. Kurumsal
başlıklı çağrıyla yapılan bu toplantılara katılan değerli meslektaşlarımızın görüşleri kaale
alınmamıştır. Böyle değerlendirme toplantısı mı olurmuş? Ayrıca yapılan toplantılarla ilgili
kullanılan söylem, pankart ve sosyal medyadaki paylaşımlardan bu toplantıların seçim
çalışması olduğu gayet açıktır. Biz de seçim çalışması toplantıları yaptık bölgelerde fakat biz
hem seçim manifestomuzu paylaştık meslektaşlarımızla hem onların görüş ve önerilerini
aldık hem de özgürce sordukları her sorunun cevabını verdik. Çünkü bizim yönetim
anlayışımız tek kişi yönetim anlayışı değildir. Biz katılımcı, şeffaf ve ortak aklın esas alındığı bir
yönetim anlayışına sahibiz. Diğer yandan seçim çalışmaları eşit ve adil şartlarda
yürütülmüyor. Öyle ki yaklaşık 3 ay önce Derneğin kurumsal web sitesinde üyelere erişimi
engellediler. Yaklaşık 1 ay önce, Yönetime aday Birlikte Güçlüyüz Platformu olarak Genel
Kurul seçiminde oy kullanabilecek üyelerimizin listesini yazılı ve resmi olarak istedik ama onu
da vermediler. İlaveten, Sayın Başkan’ın sahip olduğu tedarikçi sanayi şirketinin neredeyse
tüm elemanları ve bayileri ne saikle olduğunu anlamadığımız şekilde, seçim çalışması
yaptılar. Bunlar doğru şeyler olmadığı gibi adil değil, demokratik ve etik değildir sma biz tüm
bunlara rağmen 24 Haziran günü meslektaşlarımızın doğru karar verip iradelerini Birlikte
Güçlüyüz Platformundan yana kullanacaklarına inanıyoruz. Sektör heyecanla değişim istiyor.’