UND BAŞKANI NUHOĞLU KONYA’DA NAKLİYECİLERE SESLENDİ: İŞİNİZE GÖZ DİKENLERE İZİN VERMEYİN!

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), 3 Haziran’da Bolu-Düzce ile başladığı Bölge Değerlendime Toplantıları’na 9 Haziran’da Konya ile devam etti. Konyalı nakliyecilerin tamamının katıldığı toplantıda Başkan Nuhoğlu, UND’nin son dönemde yaptığı çalışmalar ve gelecekte atacağı adımlarla ilgi sunum yaparken nakliyecilerin işlerine sahip çıkmalarını istedi. Kendi bölgelerinde hizmet veren ve geleceği için yatırım yapan firmaların ayakta kalmasının önemine vurgu yapan Nuhoğlu, “Artık Anadolu’nun ihracatı İstanbul’dan hızlı büyüyor ve büyük lojistik firmalarının gözü de buralarda, buna izin vermeyin” diye konuştu.

UND GÜÇLÜ YAPISIYLA SEKTÖRÜN TÜMÜ İÇİN ÇALIŞIYOR

2001 yılında göreve geldikten sonra çok güçlü bir yapı oluşturduklarını, yönetim kurulunun, icra kurulunun, çalışma guruplarının görevlerinin tanımlı olduğunu söyleyen Nuhoğlu, “Biz yıllık ve 3 yıllık stratejik planlar hazırlıyoruz ve; hangi adımları atacağımız, hangi konulara ağırlık vereceğimiz, nakliyecilerin haklarını korumak için hangi çalışmaları yapacağımız burada yer alıyor. En iyi şirketlerde böyle bir yapıyı göremezsiniz” dedi.

SEKTÖRDEN GELEN HER TALEBE CEVAP VERİYORUZ

UND Bölge ve Konu Çalışma Grupları’nın sorunların tespiti ve çözüm yolları konusunda etkin görev almasından duyduğu memnuniyeti dile getirdikten Nuhoğlu, UND’de sektör temsilcilerinden, çalışma gruplarından gelen her türlü talebe cevap verildiğini, karşılıksız kalan tek bir talebin bulunmadığını vurguladı.

BU SEKTÖRE HİZMET ETMEK VATAN BORCU

“2013 yılında tekrar seçildiğinde ilk iş olarak, Yönetim Kurulu Başkanı dahil, en fazla 500 bin liraya imza atabilir şartı koyduk. Daha yüksek rakamlarda UND Yönetim Kurulu’nun onayı gerekir dedik” diyen Nuhoğlu, tüm amaçlarının sektörün çıkarlarını korumak ve yanlışların önüne geçmek olduğunu söyledi. “Sektöre hizmet benim için vatan borcudur” diyerek konuşmasına devam eden Nuhoğlu, sektöre karşı kim haksızlık yaparsa, kim sektöre zarar verirse, firmaların sektörün geleceğini kim çalarsa ona karşı durduklarını ve böyle devam edeceklerini aktardı.

KONYA LOJİSTİK MERKEZİ BİRAN ÖNCE HAYATA GEÇMELİ

Konya Mevlana Kalkınma Ajansı ve Konya Ticaret Odası tarafından 2014 yılında hazırlanan Konya Lojistik Merkezi Raporu’nu hatırlatan Nuhoğlu, “Konya Lojistik Merkezi’nin biranevvel hayata geçmesi gerekiyor çünkü Konya’nın buna ihtiyacı var. Mallar buraya gelecek buradan gidecek” dedi.

ÇOCUKLARIMIZI GELECEĞE HAZIRLAMAK ZORUNDAYIZ

UND’nin gençlere büyük önem verdiğini ve bu amaçla Genç UND Akademi’nin kurulduğunu aktaran Nuhoğlu, “Biz çocuklarınızı, torunlarınızı geleceğe hazırlamak zorundayız. Gençlerimiz sektörümüzün gelecekteki sahipleri olacaklar. Genç UND’de 471 genç üyemiz var. Onlarla birlikte çok önemli çalışmalar yapıyoruz. İşte geleceğin planlanması bu. Hemen belki firmalarınıza bu yansımayacak ama 5 yıl sonra bunun ne kadar değerli olduğunu göreceksiniz” diye konuştu.

SİZ DAHA GÜÇLÜ OLUN DİYE ÇALIŞIYORUZ

“Benim görevim sizin daha fazla büyümeniz güçlenmeniz için çalışmak. Ancak bu sektör için bu kadar çalışmamın bir nedeni de bu sektörü gerçekten çok sevmem. Bu sektörün ülke için ne kadar değerli olduğunu biliyorum” diyen Başkan Nuhoğlu, UND’nin son yıllarda yaptığı çalışmalardan ve gelecekle ilgili planlarından bahsetti.

RSS’YE ŞİDDETLE KARŞI ÇIKTIK

Randevulu Sanal Sıra Sistemi’ne ilk baştan itibaren şiddetle karşı çıktıklarını, Ankara’ya giderek bakanla görüştüklerini anlatan Nuhoğlu, “Gittik dedik ki, bunu yapmak yerine; Konya’dan, Kayseri’den Mersin’den yük alan her nakliyecinin gümrüğe girdiği an belgesi dijital ortamda görünsün ve belgesi tahsis edilsin. Konya’dan nakliyeci yükü bir gün önce dahi yüklese bile İstanbul’daki nakliyeci gümrüğe daha erken gidiyor. Bu bölge nakliyecileri için haksızlık değil mi dedik. RSS Sistemini GEBOS Sistemi’ne GTİ TETA Sistemine, POLNET Sistemine ve akaryakıt sistemine entegre edin dedik. Şu anda RSS’yi kaldırdılar. Dijitalleşme Çalışma Grubunu’nu kurduk ve çalışmalara başladık. Dijitalleşme arttıkça eşit rekabet şartı oluşacak ve kazançlar artacaktır” diye konuştu.

ORTA ASYA TAŞIMALARI İÇİN GÖRÜŞMEDİĞİMİZ ÜLKE KALMADI

Orta Asya ülkelerine yönelik yapılan ihracat taşımalarında yaşanan sıkıntıların çözümü için UND’nin yaptığı çalışmalardan bahseden Başkan Nuhoğlu, İran ile uzun süredir görüşmeler yaptıklarını, bu ülkenin çözüme yanaşmadığını ancak en kısa sürede buradaki sorunları çözeceklerini söyledi. Türkmenistan’ın da hiçbir ülke ile iş birliğine yanaşmayan bir tavır sergilediğini belirten Nuhoğlu, UND’nin Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Rusya’da önemli adımlar attığını, toplantılar organize ettiğini ve taşımaların sürmesi için büyük bir mücadele verdiğini anlattı. Nuhoğlu; Rusya ek geçiş belgesi alımında, Azerbaycan Hazar geçişindeki ücretlerin indirilmesinde, Orta Koridor’un geliştirilmesi için çalışmaların başlamasında, Rusya-Türkiye Ro-Ro hattının devreye girmesinde, UND’nin etkin bir görev üstlendiğini kaydetti.