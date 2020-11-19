Tur Transit Ve Tırsan 40 Yıllık İş Birliklerini Güçlendirmeye Devam Ediyor
Güvenilir lider Tırsan, fiziki teslimat törenlerine salgına karşı tüm önlemleri alarak son sürat devam ediyor. Lojistik sektörünün öncü kuruluşlarından Tur Transit Lojistik, treyler yatırımlarında her zaman olduğu gibi yine Tırsan’ı tercih etti. Firma, yapmış olduğu son yatırım ile birlikte filosuna 50 Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride treyler katarak, Tırsan araç sayısını 300’e yükseltti.
Treyler sektörünün güvenilir lideri Tırsan, birincil önceliği tam müşteri memnuniyeti ile
müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği en geniş ürün gamıyla, lojistik firmalarının ilk
tercihi olmaya devam ediyor. Tur Transit Lojistik’in İstanbul’da bulunan garajında gerçekleştirilen
teslimat törenine; Tur Transit Lojistik İcra Kurulu Başkanı Şebnem Zeybek, Finans Direktörü Melis
Yüksel, Operasyon Direktörü Melih Atabek, Satış Direktörü Onur Atabek, Proje Kargo Direktörü
Serdar Atabek, Tırsan Treyler Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç ve Satış Yönet????c????s???? Orkun
Demir katılım gösterdi.
Treyler Filomuzu, 40 Yıldır Tırsan İle Güçlendiriyoruz
Teslimat töreninde açıklamalarda bulunan Tur Transit Lojistik İcra Kurulu Başkanı Şebnem
Zeybek, Tırsan ile 40 yıldır devam eden güçlü iş birliklerine dikkat çekerek, “ Tırsan’ın kalitesinden
çok memnun olduğumuz için 1980 yılından bu yana filomuzda, Tırsan araçlarını tercih ediyoruz.
Özellikle diğer bir önemli tercih nedenimiz ise Tırsan’ın yurt dışında inovasyon alanında elde
etmiş olduğu büyük başarılarıdır” dedi.
Tur Transit Lojistik’in faaliyetleri hakkında bilgi veren Zeybek, “Firmamız, Dünya ticaretinde
tedarik zincirinin en sağlam halkası olma yolunda hedefleri doğrultusunda başarılı şekilde
ilerlemektedir. Tur Transit Lojistik olarak Almanya ve Romanya’daki firma ve depolarımız, Trieste
ve Sete limanlarındaki irtibat ofislerimiz ile müşterilerimize; kara, hava, deniz yolu, ağır nakliye ve
proje taşımacılığı, rulo sac taşımacılığı ve intermodal taşımacılık alanlarında hizmet vermekteyiz.
Tırsan araçları, vermiş olduğumuz tüm lojistik hizmetlerimizde en büyük destekçimiz. Yeni alımını
yapmış olduğumuz tren yükleme sistemi özelliğine sahip Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride araçları
ile hem filomuzu daha da güçlendirecek hem de operasyonlarımızda zamandan ve maliyetten
tasarruf sağlayacağız.
Öte yandan Tırsan, ihtiyaç duyduğumuz her koşulda ve zamanda sahip olduğu geniş satış
sonrası servis ağı ve kaliteli hizmetleriyle yanımızda oldu. Tırsan ile devam eden başarılı iş
birliğimizin daha da uzun yıllar süreceğine inancımız tam” açıklamasında bulundu.
40 Yıllık İşbirliği En Kıymetli Ödül
Teslimat töreninde Tur Transit Lojistik firmasına teslimatı yapılan Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride
treylerler hakkında bilgi veren Tırsan Treyler Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç, “Tur Transit, hem
vizyonları hem de operasyonel başarıları ile Türk nakliye sektörünün en başarılı ve ileri görüşlü
firmalarındandır. Kendilerinin 40 yıldır çözüm ortağı olmaktan gurur duyuyuyoruz. Bugün
teslimatını yaptığımız Multi Ride araçlarımız, sahip olduğu çok fonksiyonlu süspansiyon özelliği
ile farklı çekicilerle de kullanım olanağı sağlamaktadır. Müşterimiz özellikle araçta bulunan
seviyeli çatı kaldırma sistemi ile aracın içinde maksimum seviyede yük taşıyabilecektir. Bunun
yanı sıra, treyler sahip olduğu anti theft özellikli brandasıyla hırsızlığa karşı koruma altındadır,
böylece müşterimiz lojistik hizmetlerini güvenli şekilde yapabilecektir. Tren yükleme fonksiyonu
ile de operasyonel verimliliklerini arttırabileceklerdir. Erkoç açıklamalarına şu şekilde devam etti,
“Türkiye’nin güvenilir lideri Tırsan olarak, müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda son teknoloji
ürünlerimizi, ödüllü Ar-Ge merkezimizde geliştirmeye hız kesmeden devam ediyoruz. Peş peşe
almış olduğumuz uluslararası arenadaki inovasyon ödüllerimiz ile mühendislik alanındaki
gücümüzü ve başarılarımızı taçlandırmaya devam edeceğiz. Bu başarılarımızın arkasında, Tur
Transit Lojistik gibi en kıymetli müşterilerimiz ile uzun süreli devam ettirdiğimiz işbirliklerimiz
bulunmaktadır, bu işbirlikleri bizim için en kıymetli ödüldür. Güçlü iş birliğimizin ileriki yıllarda da
artarak devam edeceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.
Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride Özellikleri
Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride treylerler, yükün emniyetli şekilde taşınabilmesi için, televre
üzerindeki her biri 2,5 ton kapasiteli toplam 236 farklı noktadan bağlantı yapmaya olanak
sağlayan K-Fix yük güvenlik sistemine ve Code XL yük emniyet sertifikasına sahiptir ve %100
tam uyumludur.
Tenteli Perdeli Multi Ride aracı, Tren Yükleme Sistemi opsiyonu sayesinde filo yönetiminde
esnekliği artırmak üzere geliştirilmiştir. Bu opsiyon içerisinde, 2 x 2 adet Tren Vinç Bağlantı
noktası ile Tren Yükleme için özel tasarlanan dingil hava yastıkları bulunmaktadır. Sistem, "e-f-gi"
vagon tipleri ve P400 tünel tiplerine de uyumludur.
Mekanik çatı kaldırma sistemi sayesinde, 5 farklı iç net opsiyonu, hızlı yükleme ve boşaltma
kolaylığı sunan Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride, yan kayar perde ve kayar çatı özelliği sayesinde
müşterilerine maksimum verimliliği sunmaktadır. 7,2 ton forklift aks yüküne dayanıklı tabanı
sayesinde, rampa yüklemelerinde maksimum taban dayanımı sağlamaktadır. Öte yandan aracın,
şasi ve çelik aksamları çinko tri-elektron metoduna göre kataforez (KTL) kaplamalıdır.