Tur Transit Ve Tırsan 40 Yıllık İş Birliklerini Güçlendirmeye Devam Ediyor

Treyler sektörünün güvenilir lideri Tırsan, birincil önceliği tam müşteri memnuniyeti ile

müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği en geniş ürün gamıyla, lojistik firmalarının ilk

tercihi olmaya devam ediyor. Tur Transit Lojistik’in İstanbul’da bulunan garajında gerçekleştirilen

teslimat törenine; Tur Transit Lojistik İcra Kurulu Başkanı Şebnem Zeybek, Finans Direktörü Melis

Yüksel, Operasyon Direktörü Melih Atabek, Satış Direktörü Onur Atabek, Proje Kargo Direktörü

Serdar Atabek, Tırsan Treyler Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç ve Satış Yönet????c????s???? Orkun

Demir katılım gösterdi.



Treyler Filomuzu, 40 Yıldır Tırsan İle Güçlendiriyoruz

Teslimat töreninde açıklamalarda bulunan Tur Transit Lojistik İcra Kurulu Başkanı Şebnem

Zeybek, Tırsan ile 40 yıldır devam eden güçlü iş birliklerine dikkat çekerek, “ Tırsan’ın kalitesinden

çok memnun olduğumuz için 1980 yılından bu yana filomuzda, Tırsan araçlarını tercih ediyoruz.

Özellikle diğer bir önemli tercih nedenimiz ise Tırsan’ın yurt dışında inovasyon alanında elde

etmiş olduğu büyük başarılarıdır” dedi.



Tur Transit Lojistik’in faaliyetleri hakkında bilgi veren Zeybek, “Firmamız, Dünya ticaretinde

tedarik zincirinin en sağlam halkası olma yolunda hedefleri doğrultusunda başarılı şekilde

ilerlemektedir. Tur Transit Lojistik olarak Almanya ve Romanya’daki firma ve depolarımız, Trieste

ve Sete limanlarındaki irtibat ofislerimiz ile müşterilerimize; kara, hava, deniz yolu, ağır nakliye ve

proje taşımacılığı, rulo sac taşımacılığı ve intermodal taşımacılık alanlarında hizmet vermekteyiz.

Tırsan araçları, vermiş olduğumuz tüm lojistik hizmetlerimizde en büyük destekçimiz. Yeni alımını

yapmış olduğumuz tren yükleme sistemi özelliğine sahip Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride araçları

ile hem filomuzu daha da güçlendirecek hem de operasyonlarımızda zamandan ve maliyetten

tasarruf sağlayacağız.



Öte yandan Tırsan, ihtiyaç duyduğumuz her koşulda ve zamanda sahip olduğu geniş satış

sonrası servis ağı ve kaliteli hizmetleriyle yanımızda oldu. Tırsan ile devam eden başarılı iş

birliğimizin daha da uzun yıllar süreceğine inancımız tam” açıklamasında bulundu.



40 Yıllık İşbirliği En Kıymetli Ödül

Teslimat töreninde Tur Transit Lojistik firmasına teslimatı yapılan Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride

treylerler hakkında bilgi veren Tırsan Treyler Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç, “Tur Transit, hem

vizyonları hem de operasyonel başarıları ile Türk nakliye sektörünün en başarılı ve ileri görüşlü

firmalarındandır. Kendilerinin 40 yıldır çözüm ortağı olmaktan gurur duyuyuyoruz. Bugün

teslimatını yaptığımız Multi Ride araçlarımız, sahip olduğu çok fonksiyonlu süspansiyon özelliği

ile farklı çekicilerle de kullanım olanağı sağlamaktadır. Müşterimiz özellikle araçta bulunan

seviyeli çatı kaldırma sistemi ile aracın içinde maksimum seviyede yük taşıyabilecektir. Bunun

yanı sıra, treyler sahip olduğu anti theft özellikli brandasıyla hırsızlığa karşı koruma altındadır,

böylece müşterimiz lojistik hizmetlerini güvenli şekilde yapabilecektir. Tren yükleme fonksiyonu

ile de operasyonel verimliliklerini arttırabileceklerdir. Erkoç açıklamalarına şu şekilde devam etti,

“Türkiye’nin güvenilir lideri Tırsan olarak, müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda son teknoloji

ürünlerimizi, ödüllü Ar-Ge merkezimizde geliştirmeye hız kesmeden devam ediyoruz. Peş peşe

almış olduğumuz uluslararası arenadaki inovasyon ödüllerimiz ile mühendislik alanındaki

gücümüzü ve başarılarımızı taçlandırmaya devam edeceğiz. Bu başarılarımızın arkasında, Tur

Transit Lojistik gibi en kıymetli müşterilerimiz ile uzun süreli devam ettirdiğimiz işbirliklerimiz

bulunmaktadır, bu işbirlikleri bizim için en kıymetli ödüldür. Güçlü iş birliğimizin ileriki yıllarda da

artarak devam edeceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride Özellikleri

Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride treylerler, yükün emniyetli şekilde taşınabilmesi için, televre

üzerindeki her biri 2,5 ton kapasiteli toplam 236 farklı noktadan bağlantı yapmaya olanak

sağlayan K-Fix yük güvenlik sistemine ve Code XL yük emniyet sertifikasına sahiptir ve %100

tam uyumludur.



Tenteli Perdeli Multi Ride aracı, Tren Yükleme Sistemi opsiyonu sayesinde filo yönetiminde

esnekliği artırmak üzere geliştirilmiştir. Bu opsiyon içerisinde, 2 x 2 adet Tren Vinç Bağlantı

noktası ile Tren Yükleme için özel tasarlanan dingil hava yastıkları bulunmaktadır. Sistem, "e-f-gi"

vagon tipleri ve P400 tünel tiplerine de uyumludur.



Mekanik çatı kaldırma sistemi sayesinde, 5 farklı iç net opsiyonu, hızlı yükleme ve boşaltma

kolaylığı sunan Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride, yan kayar perde ve kayar çatı özelliği sayesinde

müşterilerine maksimum verimliliği sunmaktadır. 7,2 ton forklift aks yüküne dayanıklı tabanı

sayesinde, rampa yüklemelerinde maksimum taban dayanımı sağlamaktadır. Öte yandan aracın,

şasi ve çelik aksamları çinko tri-elektron metoduna göre kataforez (KTL) kaplamalıdır.