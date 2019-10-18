TruckStore güvencesiyle Toksuzlar Transport’a 30 adet çekici teslimatı!

Mercedes-Benz Türk’ün 2.El kamyon alanındaki öncü markası TruckStore tarafından, Toksuzlar Transport’a 30 adet Mercedes-Benz Actros 1841 LSnRL çekici teslimatı yapıldı.

2015 model Mercedes-Benz araçlar, Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in sağladığı avantajlı kaskolu kredi imkânları ile şirket filosuna katıldı.

1994’ten bu yana araç alımlarında Mercedes-Benz Türk’ü tercih eden Toksuzlar Transport, yeni yatırımları kapsamında satın aldıkları 2015 model Mercedes-Benz Actros 1841 LSnRL çekicileri uluslararası yük taşımacılığı alanında kullanacak. Şirket, tamamı Mercedes-Benz marka araçlardan oluşan araç parkını bu alımlarıyla birlikte toplam 110 adede çıkardı.

Mercedes-Benz Türk 2.El Kamyon ve Otobüs Satış Direktörü Didem Daphne Özensel törende gerçekleştirdiği konuşmada; “2009 yılında 2.El kamyon pazarına TruckStore, otobüs pazarına ise BusStore markalarımızla girdiğimiz konseptimizde gurur ve başarılarla dolu 10 yılı geride bıraktık. Ticari araç sektöründe başlattığımız ‘2.Elde 0 km gibi’ imkânları sunduğumuz bu yapıda, liderlik pozisyonumuzu koruyoruz. Müşterilerimize sunduğumuz avantajlı satış, ekspertiz, kişiye özel kredilendirme seçeneklerimiz ve gelişmiş servis ağımız sayesinde gücümüze güç katıyoruz. 10 yıllık sürede, 16 bin kamyon ve yaklaşık 4 bin adet otobüsten oluşan 2.El satışı portföyümüze Toksuzlar Transport’u da eklemekten büyük mutluluk duyuyoruz. 1994’ten günümüze aralıksız işbirliğimizi sürdürdüğümüz Toksuzlar Transport’a, 0 km araç alımlarında sağladığımız hizmetleri, 2.El’de de sunarak TruckStore markamızın avantajlarını yaşatıyoruz. Bugün teslimatını gerçekleştirdiğimiz 30 adet Mercedes-Benz Actros 1841 LSnRL çekicimizin kendilerine hayırlı uğurlu olmasını ve bol kazanç getirmesini diliyoruz.” dedi.

Toksuzlar Transport Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Toksöz ise, “3 farklı ülkede çeşitli gümrüklerde bulunan 10’dan fazla noktada yürüttüğümüz yük taşımacılığı faaliyetlerimiz için yaptığımız yatırımlar ve sağladığımız istihdamla sektörümüzün liderleri arasındayız. Bugün teslim aldığımız 30 adet Mercedes-Benz aracımız ile toplam araç parkımızı 110 adede çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geçmişten bu yana 0 km araç alımlarımızda tercih ettiğimiz Mercedes-Benz Türk’e TruckStore markasıyla 2.El alanında da bize sunduğu seçenekler ve sağladığı güven için teşekkür ediyorum. Mercedes-Benz Türk’e, TruckStore markasına, Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’e ve Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Gelecek Otomotiv Erzurum’a sundukları hizmet ve desteklerden ötürü teşekkürlerimi sunarım.” şeklinde konuştu.

**KUTU**

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in desteği ile TruckStore’dan 360 derece hizmet

2009 yılında 2.El kamyon pazarına TruckStore, otobüs pazarına ise BusStore markalarıyla giren Mercedes-Benz Türk, ticari araç sektöründe başlattığı bu konseptte liderlik bayrağını müşterilerine sunduğu avantajlı satış, ekspertiz, terzi dikişi kredilendirme hizmetleri ve gelişmiş servis ağı ile taşıyor. Mercedes-Benz Türk’ün sıfır ticari araç müşterilerine gösterdiği müşteri odaklı yaklaşım ve sunduğu yüksek hizmet kalitesini 2.El pazarı müşterilerinin nezdinde sürdüren TruckStore markası; stok çeşitliliğine ek olarak Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in desteği ile sunduğu özel finansal hizmet koşulları ile müşterilerin iş ortağı olma iddiasını koruyor. Marka, müşterilerine sunduğu bu 360 derece hizmetlere ek olarak yalın ve hızlı süreçleriyle 1 iş günü içerisinde müşterilerinin alım, satım, kredilendirme ve sigortalama gibi tüm işlemlerini tek çatı altında gerçekleştirebilme gibi özellikleriyle de öne çıkıyor.