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TruckStore güvencesiyle ARCLOG Uluslararası Nakliyat’a 15 adet çekici teslim edildi

2014 yılında kurulan ve uluslararası yük taşımacılığı alanında hizmet veren ARCLOG Uluslararası Nakliyat, filosuna 15 adet 2014 model Mercedes-Benz Actros 1841 LSnRL çekici ekledi. Mercedes-Benz Türk Genel Müdürlük Kampüsü’nde bulunan TruckStore tesislerinde gerçekleştirilen teslimat töreninde araçlar; TruckStore Grup Müdürü Kıvanç Aydilek ve Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Mengerler Bursa Kamyon Satış Müdürü Afşin Yücel tarafından ARCLOG Uluslararası Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Arabacı’ya teslim edildi.

TruckStore güvencesiyle ARCLOG Uluslararası Nakliyat’a 15 adet çekici teslim edildi

2014 yılında kurulan ve uluslararası yük taşımacılığı alanında hizmet veren ARCLOG Uluslararası Nakliyat, filosuna 15 adet 2014 model Mercedes-Benz Actros 1841 LSnRL çekici ekledi. Mercedes-Benz Türk Genel Müdürlük Kampüsü’nde bulunan TruckStore tesislerinde gerçekleştirilen teslimat töreninde araçlar; TruckStore Grup Müdürü Kıvanç Aydilek ve Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Mengerler Bursa Kamyon Satış Müdürü Afşin Yücel tarafından ARCLOG Uluslararası Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Arabacı’ya teslim edildi.

20 Kasım 2019 Çarşamba 17:32
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TruckStore güvencesiyle ARCLOG Uluslararası Nakliyat’a 15 adet çekici teslim edildi

  • Mercedes-Benz Türk’ün 2.El kamyon alanındaki öncü markası TruckStore tarafından, ARCLOG Uluslararası Nakliyat’a 15 adet Mercedes-Benz Actros 1841 LSnRL çekici teslimatı yapıldı.
  • 2014 model Mercedes-Benz araçlar, Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in sağladığı avantajlı kaskolu kredi imkânları ile şirket filosuna katıldı.

ARCLOG Uluslararası Nakliyat, yeni yatırımları kapsamında satın aldıkları 2014 model Mercedes-Benz Actros 1841 LSnRL çekicileri, Almanya, Belçika ve Hollanda gibi ülkeler başta olmak üzere tüm Avrupa güzergâhında uluslararası yük taşımacılığı alanında kullanacak. Filosunda 65 adet aracı bulunan ARCLOG Uluslararası Nakliyat, bu teslimat ile 15 adet Mercedes-Benz araca sahip oldu.

Mercedes-Benz Türk 2.El Kamyon ve Otobüs Satış Direktörü Didem Daphne Özensel gerçekleştirilen teslimatla ilgili yaptığı konuşmada; “Bundan 10 yıl önce, 2009 yılında 2.El kamyon pazarına TruckStore ve otobüs pazarına ise BusStore markalarını kazandırdık. ‘2.Elde 0 km gibi’ sloganıyla ticari araç sektöründe başlattığımız imkânlar, müşterilerimize sunduğumuz avantajlı satış, ekspertiz, kişiye özel kredilendirme seçeneklerimiz ve gelişmiş servis ağımız sayesinde liderlik pozisyonumuzu korumaya devam ediyoruz. 2009’dan günümüze, 16 bin kamyon ve yaklaşık 4 bin adet otobüsten oluşan 2.El satışı portföyümüze ARCLOG Uluslararası Nakliyat’ı da eklemekten büyük mutluluk duyuyoruz. İş ortaklığımızı yeni başlattığımız ARCLOG Uluslararası Nakliyat’a, 0 km araç alımlarında sağlanan hizmetleri, 2.El’de de sunarak TruckStore markamızın avantajlarını yaşatıyoruz. Teslimatını gerçekleştirdiğimiz 15 adet Mercedes-Benz Actros 1841 LSnRL çekicimizin kendilerine hayırlı uğurlu olmasını ve bol kazanç getirmesini diliyoruz.” dedi.

TruckStore Grup Müdürü Kıvanç Aydilek törende gerçekleştirdiği konuşmada: “Almanya, Belçika ve Hollanda gibi ülkeler başta olmak üzere tüm Avrupa güzergâhında uluslararası yük taşımacılığı alanında hizmet veren ARCLOG Uluslararası Nakliyat ile yeni bir iş ortaklığına imza atmanın haklı gururunu yaşıyor; teslimatını bugün gerçekleştirdiğimiz çekicilerin kendilerine hayırlı uğurlu olmasını ve bol kazanç getirmesini diliyoruz.” dedi.

ARCLOG Uluslararası Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Arabacı ise, “Uluslararası taşımacılık alanında her geçen gün gücümüze güç katarken Mercedes-Benz markasının gücünü de yanımıza almak istedik. Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Mengerler Bursa’nın ilgisi ve TruckStore’un verdiği güvence sayesinde özellikle Avrupa güzergâhlarındaki Almanya, Belçika ve Hollanda gibi ülkelerdeki etkinliğimizi arttırmayı amaçlıyoruz. İkinci elde güvenin adresi olarak gördüğümüz Mercedes-Benz TruckStore ile ilerleyen yıllarda filomuzu daha da genişleterek 100 araca ulaşmayı hedefliyoruz. Mercedes-Benz Türk’e, TruckStore markasına, Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’e ve Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Mengerler Bursa’ya sundukları hizmet ve desteklerden ötürü teşekkürlerimi sunarım.” şeklinde konuştu.

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in desteği ile TruckStore’dan 360 derece hizmet

2009 yılında 2.El kamyon pazarına TruckStore, otobüs pazarına ise BusStore markalarıyla giren Mercedes-Benz Türk, ticari araç sektöründe başlattığı bu konseptte liderlik bayrağını müşterilerine sunduğu avantajlı satış, ekspertiz, terzi dikişi kredilendirme hizmetleri ve gelişmiş servis ağı ile taşıyor. Mercedes-Benz Türk’ün sıfır ticari araç müşterilerine gösterdiği müşteri odaklı yaklaşım ve sunduğu yüksek hizmet kalitesini 2.El pazarı müşterilerinin nezdinde sürdüren TruckStore markası; stok çeşitliliğine ek olarak Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in desteği ile sunduğu özel finansal hizmet koşulları ile müşterilerin iş ortağı olma iddiasını koruyor. Marka, müşterilerine sunduğu bu 360 derece hizmetlere ek olarak yalın ve hızlı süreçleriyle 1 iş günü içerisinde müşterilerinin alım, satım, kredilendirme ve sigortalama gibi tüm işlemlerini tek çatı altında gerçekleştirebilme gibi özellikleriyle de öne çıkıyor.

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