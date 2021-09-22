TRANS AFS, TEK SEFERDE EN BÜYÜK YATIRIMINDA TIRSAN DEDİ

Adapazarı Fabrikasında Covid-19’a karşı tüm güvenlik önlemlerini alarak teslimatlarına hız

kesmeden devam eden treyler sektörünün güvenilir lideri Tırsan, sektörün köklü lojistik

firmalarından Trans AFS’ye 12 adet Multi Ride yatırımının son partisini teslim etti.



Müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği en geniş ürün gamıyla sektöre yön veren ve

lojistik firmalarının ilk tercihi olmaya devam eden Tırsan’ın Trans AFS Uluslararası Nakliyat’a

gerçekleştirdiği teslimat törenine; Trans AFS Uluslararası Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı

Atakan Kayaoğlu ve Tırsan Treyler Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç katılım gösterdi.



Tırsan Araçları ve Yetkin Ekibi ile Müşterilerinin Tüm İhtiyaçlarına Cevap Veriyor



Teslimat töreninde açıklamalarda bulunan Trans AFS Uluslararası Nakliyat Yönetim Kurulu

Başkanı Atakan Kayaoğlu, “Firma olarak, uluslararası karayolu taşımacılığında başarının

kaliteli hizmet, ekonomik çözümler ve koşulsuz müşteri memnuniyetinden geçtiğine

inanıyoruz. Bu doğrultuda yapmış olduğumuz tek seferde en büyük yeni yatırımımızda

tercihimiz sektörün ve müşterilerinin tüm ihtiyaçlarına cevap veren Tırsan araçları oldu” dedi.

Kayaoğlu sözlerine şu şekilde devam etti, “Trans AFS olarak İzmir ve çevre illerden İtalya’ya

ve İtalya'nın her noktasından İzmir, İstanbul, Bursa ve Denizli‘ye tekstil ve sanayi ürünleri

ağırlıklı parsiyel taşımacılık hizmeti vermekteyiz. Amacımız güvenli taşımacılık hizmeti

anlayışıyla müşterilerimizin operasyonel maliyetlerini düşürerek, en iyi hizmeti sağlamaktır.



Alımını yapmış olduğumuz 12 adetlik Tırsan Multi Ride araçlarını sene içinde teslim almaya

devam ettik ve operasyonlarımızda devreye aldık. Maksimum verimlilik, operasyonel kolaylık

ve sağlamlıkları ile bizi tüm operasyonlarımızda kusursuz memnun etti, hem zamandan hem

de maliyetten tasarruf ettik. Bunun yanı sıra, Tırsan'ın yetkin ekipleri ile hem satış hem satış

sonrası her türlü ihtiyacımız en hızlı şekilde çözümlendirebiliyoruz. Tırsan ile uzun soluklu

ve başarılı bir iş birliğinin temellerini atmaktan memnuniyet duyuyoruz” açıklamasında

bulundu.



Araçlarımız ve Hizmetlerimiz ile Müşterilerimizin 7/24 Yanındayız



Tırsan Treyler Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç konuşmasında, “Trans AFS Uluslararası

Nakliyat ile yeni bir iş birliğine imza atmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Bugün teslimatını

yapmış olduğumuz Tırsan Multi Ride araçlarımız her türlü çekici tipinde kullanılabilir özelliğe

sahiptir, bu sayede müşterimiz filo yönetiminde çekici organizasyonu çekici ayrımı olmaksızın

yapılabilir. Ayrıca, mekanik çatı kaldırma sistemi sayesinde 5 farklı iç net opsiyonu, hızlı

yükleme ve boşaltma kolaylığı sunan araç, yan kayar perde ve kayar çatı özelliği sayesinde müşterilerine maksimum verimliliği sunmaktadır. Tırsan olarak, araçlarımızın üretiminden,

satış sonrası hizmetlere kadar tüm süreçlerinde 7/24 müşterilerimizin yanındayız. Yeni iş

ortağımız olan Trans AFS’ye her konuda destek vererek, başarılı iş birliğimizin ileriki yıllarda

daha da güçlenerek artacağına inancımız tam” ifadelerini kullandı.



Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride Özellikleri



Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride treylerler standardında yükün emniyetli şekilde taşınabilmesi

için, televre üzerindeki her biri 2,5 ton kapasiteli toplam 236 farklı noktadan bağlantı yapmaya

olanak sağlayan K-Fix yük güvenlik sistemine ve Code XL yük emniyet sertifikasına sahiptir.

Treylerin şasi ve çelik aksamlarının kataforez (KTL) kaplamalı olması sayesinde, araç 10 yıl

pas yürümezlik garantisi altındadır.



Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride, Gümrük Mevzuatı kurallarına tam uyumu sayesinde,

uluslararası komple yük taşımacılığı gerçekleştiren firmalar için doğru çözümdür. Ayrıca

T.SCS MR aracı, sahip olduğu dingil kaldırma sistemi ile lastik maliyetini düşürmektedir.

Araçta bulunan alüminyum yan kapaklar, hafif yapısı üzerinde bulunan kancaları kullanıcı

dostu kilit sistemi ile kapaklar ve perde kolayca açılıp, kapatılabilir. Bu sayede yandan yapılan

yüklemelerde zaman tasarrufu sağlamaktadır.



Ayrıca, Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride geniş opsiyon çeşitlerinde; operasyon güvenliğini

garanti altına alan arka uyarı sensörleri ve çatı hava yastığı (RSAB) bulunmaktadır.