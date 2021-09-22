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TRANS AFS, TEK SEFERDE EN BÜYÜK YATIRIMINDA TIRSAN DEDİ
İzmir merkezli uluslararası tekstil ve sanayi ürünleri ağırlıklı parsiyel taşımacılık operasyonları yürüten Trans AFS, tek seferde en büyük yatırımında filosunu 12 adet Tırsan Multi Ride araçları ile güçlendirdi.
Lojistik 22.09.2021, 16:34
Adapazarı Fabrikasında Covid-19’a karşı tüm güvenlik önlemlerini alarak teslimatlarına hız
kesmeden devam eden treyler sektörünün güvenilir lideri Tırsan, sektörün köklü lojistik
firmalarından Trans AFS’ye 12 adet Multi Ride yatırımının son partisini teslim etti.
kesmeden devam eden treyler sektörünün güvenilir lideri Tırsan, sektörün köklü lojistik
firmalarından Trans AFS’ye 12 adet Multi Ride yatırımının son partisini teslim etti.
Müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği en geniş ürün gamıyla sektöre yön veren ve
lojistik firmalarının ilk tercihi olmaya devam eden Tırsan’ın Trans AFS Uluslararası Nakliyat’a
gerçekleştirdiği teslimat törenine; Trans AFS Uluslararası Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı
Atakan Kayaoğlu ve Tırsan Treyler Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç katılım gösterdi.
Tırsan Araçları ve Yetkin Ekibi ile Müşterilerinin Tüm İhtiyaçlarına Cevap Veriyor
Teslimat töreninde açıklamalarda bulunan Trans AFS Uluslararası Nakliyat Yönetim Kurulu
Başkanı Atakan Kayaoğlu, “Firma olarak, uluslararası karayolu taşımacılığında başarının
kaliteli hizmet, ekonomik çözümler ve koşulsuz müşteri memnuniyetinden geçtiğine
inanıyoruz. Bu doğrultuda yapmış olduğumuz tek seferde en büyük yeni yatırımımızda
tercihimiz sektörün ve müşterilerinin tüm ihtiyaçlarına cevap veren Tırsan araçları oldu” dedi.
Kayaoğlu sözlerine şu şekilde devam etti, “Trans AFS olarak İzmir ve çevre illerden İtalya’ya
ve İtalya'nın her noktasından İzmir, İstanbul, Bursa ve Denizli‘ye tekstil ve sanayi ürünleri
ağırlıklı parsiyel taşımacılık hizmeti vermekteyiz. Amacımız güvenli taşımacılık hizmeti
anlayışıyla müşterilerimizin operasyonel maliyetlerini düşürerek, en iyi hizmeti sağlamaktır.
Alımını yapmış olduğumuz 12 adetlik Tırsan Multi Ride araçlarını sene içinde teslim almaya
devam ettik ve operasyonlarımızda devreye aldık. Maksimum verimlilik, operasyonel kolaylık
ve sağlamlıkları ile bizi tüm operasyonlarımızda kusursuz memnun etti, hem zamandan hem
de maliyetten tasarruf ettik. Bunun yanı sıra, Tırsan'ın yetkin ekipleri ile hem satış hem satış
sonrası her türlü ihtiyacımız en hızlı şekilde çözümlendirebiliyoruz. Tırsan ile uzun soluklu
ve başarılı bir iş birliğinin temellerini atmaktan memnuniyet duyuyoruz” açıklamasında
bulundu.
Araçlarımız ve Hizmetlerimiz ile Müşterilerimizin 7/24 Yanındayız
Tırsan Treyler Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç konuşmasında, “Trans AFS Uluslararası
Nakliyat ile yeni bir iş birliğine imza atmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Bugün teslimatını
yapmış olduğumuz Tırsan Multi Ride araçlarımız her türlü çekici tipinde kullanılabilir özelliğe
sahiptir, bu sayede müşterimiz filo yönetiminde çekici organizasyonu çekici ayrımı olmaksızın
yapılabilir. Ayrıca, mekanik çatı kaldırma sistemi sayesinde 5 farklı iç net opsiyonu, hızlı
yükleme ve boşaltma kolaylığı sunan araç, yan kayar perde ve kayar çatı özelliği sayesinde müşterilerine maksimum verimliliği sunmaktadır. Tırsan olarak, araçlarımızın üretiminden,
satış sonrası hizmetlere kadar tüm süreçlerinde 7/24 müşterilerimizin yanındayız. Yeni iş
ortağımız olan Trans AFS’ye her konuda destek vererek, başarılı iş birliğimizin ileriki yıllarda
daha da güçlenerek artacağına inancımız tam” ifadelerini kullandı.
Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride Özellikleri
Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride treylerler standardında yükün emniyetli şekilde taşınabilmesi
için, televre üzerindeki her biri 2,5 ton kapasiteli toplam 236 farklı noktadan bağlantı yapmaya
olanak sağlayan K-Fix yük güvenlik sistemine ve Code XL yük emniyet sertifikasına sahiptir.
Treylerin şasi ve çelik aksamlarının kataforez (KTL) kaplamalı olması sayesinde, araç 10 yıl
pas yürümezlik garantisi altındadır.
Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride, Gümrük Mevzuatı kurallarına tam uyumu sayesinde,
uluslararası komple yük taşımacılığı gerçekleştiren firmalar için doğru çözümdür. Ayrıca
T.SCS MR aracı, sahip olduğu dingil kaldırma sistemi ile lastik maliyetini düşürmektedir.
Araçta bulunan alüminyum yan kapaklar, hafif yapısı üzerinde bulunan kancaları kullanıcı
dostu kilit sistemi ile kapaklar ve perde kolayca açılıp, kapatılabilir. Bu sayede yandan yapılan
yüklemelerde zaman tasarrufu sağlamaktadır.
Ayrıca, Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride geniş opsiyon çeşitlerinde; operasyon güvenliğini
garanti altına alan arka uyarı sensörleri ve çatı hava yastığı (RSAB) bulunmaktadır.