Toplu Taşımacılık Operatörleri, Sürücüleri Cezbetmek için Allison Şanzımanların Avantajlarından Faydalanıyor

Ticari araçlar için orta ve ağır hizmet tipi tam otomatik şanzımanların en büyük global üreticisi olan Allison Transmission, Fransız yolcu taşımacılığı firmalarının sürücü istihdamını ve memnuniyetini desteklemek için Allison şanzımanları tercih ettiklerine değindi. Fransız Cars Mouchet ve Losay Voyages şirketleri, bu sayede sürücü konforu ve güveninin artmasının yanı sıra bakım maliyetlerinin azaldığını da belirtiyor.

130 şehirler arası ve şehir içi otobüsü ile Fransa'nın Doubs bölgesinde operasyonlarını sürdüren Cars Mouchet, Bourgogn-Franche-Comté'nin düzenli bölgesel hatlarıyla birlikte öğrenci, turist ve personel taşımacılığını yürüten iki departmanıyla hizmet veriyor. Şirket, yakın zamanda Anadolu Isuzu Grand Toro dahil olmak üzere Allison şanzıman donanımlı araçları filosuna kattı.

Hizmet bölgesi dahilinde İsviçre'nin zorlu ve engebeli güzergahlarında da taşımacılık hizmeti sunması Cars Mouchet'i sürücü istihdamı ve sadakatine öncelik vermeye yöneltti. Bu doğrultuda şirket, Allison tam otomatik şanzımanlarla donatılmış bir filoya geçmeyi tercih etti.

Cars Mouchet Operasyon Müdürü David Mouchet; “Çok rekabetçi bir bölgede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Allison tam otomatik şanzıman donanımının, hafif engelli olan çalışanlarımız da dahil olmak üzere tüm sürücülerimizin taleplerini karşıladığını kısa sürede fark ettik. Bu rekabet avantajı, özellikle zorlu yolculuklarda sürücülerimize gönül rahatlığıyla araç kullanma fırsatı veriyor. Ayrıca Allison şanzımanlar, bakım maliyetlerini büyük ölçüde azaltmamızı sağlıyor” diyerek açıkladı.

Allison tam otomatik şanzıman, kesintisiz vites geçişleri sayesinde sarsıntısız bir şekilde daha fazla motor gücünü tekerleklere aktarıyor. Güzergah ne kadar zorlu olursa olsun sürücünün araca odaklanmasını ve kolay manevra yapmasını sağlıyor. Ayrıca Allison şanzımanlar, servis ve bakım gerekliliğini minimumda tutacak şekilde tasarlanıyor. Allison şanzımanlarda mekanik debriyaj bulunmadığı için daha düşük arıza frekansları sağlanıyor. Önleyici bakım olarak prognostik kullanılarak izlenebilen rutin yağ ve filtre değişiklikleri yeterli oluyor.

Fransa, Seine-et-Marne bölgesinde hizmet veren Losay Voyages ise 100 çalışanı ile yerel ve uluslararası turizm taşımacılığı, lokal ve okul hatları için ulaşım sağlayan 90'dan fazla araç filosuna sahip. Losay Voyages, genellikle Paris'in iç banliyölerindeki şirketlere daha çok ilgi duymaları nedeniyle önemli bir sorun olan sürücü istihdamını ve sadakatini desteklemek için Allison tam otomatik şanzımanın sunduğu sürüş avantajlarından yararlanıyor. Sürücülerin Allison donanımlı bir aracın direksiyonuna geçtiklerinde daha atik, rahat ve kontrollü sürüş deneyimi yaşamaları sayesinde sürücü memnuniyetinin artırılması sağlanıyor. Deneyimli sürücüler bile daha hassas kullanım, manevra kabiliyeti ve kullanım kolaylığından yararlanıyor.

Losay Voyages Teknik Direktörü Xavier Teijeiro, konuyla ilgili olarak; "Allison tam otomatik şanzıman donanımı, gelişimimiz için çok önemli. Sürücü istihdamında bize rekabet avantajı sunarak daha büyük bir sürücü havuzundan işe alım yapabilmemizi sağlıyor. Ayrıca Allison Transmission, Temsa LD SB 12 ve MD7 araçlarımızın işletme maliyetlerinin kontrolünde büyük rol oynuyor. Ticari ve sosyal olarak rekabet avantajı olan bu etkenler, en talepkar yolcularımızın bile memnun olmalarını sağlıyor” açıklamasında bulundu.

Allison Transmission Fransa Bölge Satış Müdürü Stéphane Gonnand ise; "Önemli iki referans operatör olan Cars Mouchet ve Losay Voyages, Allison şanzımanın çok engebeli bölgelerde ve sıkışık yollarda ne kadar konforlu olduğunu birkez daha gösteriyor. Şanzımanlarımız, sürücülere cazip bir iş ortamı sağlanması ve aynı zamanda filonun genel maliyetlerinin yönetimi için avantajlar sunuyor” diye belirtti.