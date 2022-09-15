Togg akıllı cihazını Arjantin kış testlerine Turkish Cargo taşıdı

Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg ile bayrak taşıyıcı Türk Hava Yolları’nın başarılı hava kargo markası Turkish Cargo, İlk kez 5-8 Ocak’ta Las Vegas’ta düzenlenen CES fuarı için gerçekleştirdikleri iş birliğinin ardından, Arjantin heyecanını da birlikte yaşadı. Dünyanın farklı noktalarındaki akredite test merkezlerinde rüzgâr, konfor, iklim, yol tutuş, dayanıklılık ve çarpışma testleri devam eden Togg, mart ayında kuzey yarı kürede gerçekleştirdiği kış testlerini, 25 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında ama bu kez Arjantin güneyindeki Tierra del Fuego’daki akredite test merkezinde zorlu parkur koşullarında sürdürdü. Togg test aracını Arjantin’e, Türk Hava Yolları’nın başarılı hava kargo markası Turkish Cargo taşıdı. Togg ve Turkish Cargo iş birliği, İstanbul Havalimanı’ndan başlayıp Arjantin’de devam eden kısa bir filmle de duyuruldu.

Togg’u dünya markası Turkish Cargo ile taşımaktan gurur duyuyoruz

Togg CEO'su M. Gürcan Karakaş, CES 2022’nin ardından Arjantin kış testleri için de Türk Hava Yolları ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, şunları söyledi:

“Yola çıktığımız ilk günden itibaren iş ortaklarımızı öncelikle ülkemizden ve dünyanın en iyilerinden seçme prensibiyle hareket ediyoruz. Ocak 2022’de ABD’nin Las Vegas kentindeki Tüketici Elektroniği Show’u CES’te sergilediğimiz "Geçiş Konsepti Akıllı Cihaz"ımızın ardından, Togg Akıllı Cihazımızı da kış testlerimizin devamı için, Güney Kutbu’na en yakın noktaya, Arjantin'in Ushuaia kentindeki akredite test merkezine Turkish Cargo iş birliğiyle taşıyarak güçlü bir iş birliğine imza atmış olduk. Dünyanın önde gelen farklı akredite test merkezlerinde de testlerimiz sürüyor. Karda, kışta, çamurda, gerekirse dünyanın öbür ucunda sözümüzün arkasındayız. Söz verdiğimiz tarihte yollarda olmak için hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz.”

Ülkemizin teknoloji ihracatını dünyanın dört bir tarafına ulaştırıyoruz

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat da iş birliğine ilişkin şöyle konuştu:

“Ülkemizin gelecek hedeflerine ulaşması noktasında en iddialı projesi olan Togg akıllı cihazının uluslararası testlerde gösterdiği başarılı performansını kutluyoruz. Togg’un küreselleşme yolculuğuna lojistik çözüm ortağı olarak katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Milli Bayrak Taşıyıcısı olmanın verdiği sorumlulukla ve dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olmanın gücüyle; Togg’u, ülkemizin teknoloji ihracatını dünyanın dört bir tarafına ulaştırıyor olmanın gururunu yaşıyoruz.”

Turkish Cargo, taşıma süreçleri azami ölçüde önem ve hassasiyet gerektiren ürünler için özel ekipmanlar kullanıyor ve hassas kargo odalarında bulunan değerli kargoların her hareketini, depolama tesislerinde ve çevresinde bulunan kameralarla sürekli gözetim altında tutuyor. Özel kargo taşımacılığında 30 yılı aşkın deneyime sahip olan marka, sunduğu benzersiz çözümler ile küresel ölçekli firmaların güvenilir iş ortağı arayışında ilk tercihler arasında yer alıyor.