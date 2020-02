Tırsan’dan Akar Lojistik’e 50 adetlik treyler teslimatı

Türkiye’nin lider treyler üreticisi Tırsan, müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği ürünleriyle lojistik firmalarının ilk tercihi olmaya devam ediyor. Büyüme hedefleri doğrultusunda yatırımlarını hızlandıran Kocaeli merkezli Akar Lojistik, tercihini yine Türkiye’nin güvenilir lideri Tırsan’dan yana kullanarak filosunu 50 adet Tırsan Tenteli Maxima Plus ile güçlendirdi. Tırsan’ın Adapazarı fabrikasında gerçekleştirilen teslimat törenine; Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Akar Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi Azizcan Sarısu, İthalat Müdürü Furkan Arslan ve Tırsan Treyler Satış Yöneticisi Recep Öndal Demirci katıldı.



“Müşterilerimizin Değişen İhtiyaçları Doğrultusunda En Verimli Çözümü Sunmak İçin Durmadan Çalışıyoruz”

Teslimat töreninde açıklamalarda bulunan Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, “Türkiye’nin lider treyler üreticisi olarak, verimlilik odaklı ürün gamımız ve hizmetlerimizle lojistik firmalarının rekabet gücünü artırmaya devam ediyoruz. Müşterilerimizi dinliyor, onların değişen ihtiyaçları doğrultusunda en verimli ve en kaliteli çözümü sunmak için durmadan çalışıyoruz. Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus araçlarımız da sunduğu hız ve verimlilik avantajı ile Akar Lojistik’in isteklerini tam olarak karşılıyor. Akar Lojistik ile iş birliğimizin uzun yıllar devam edeceğine inanıyorum” açıklamalarında bulundu.



“Treyler Yatırımlarımızda Tek Tercihimiz Tırsan”

Akar Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi Azizcan Sarısu, konuşmasında Tırsan’ın verimlilik odaklı ürünlerine ve hizmet kalitesine vurgu yaparak, “Filomuzda, en donanımlı ve verimli ekipmanları kullanıyoruz. Bu nedenle treyler yatırımlarımızda tek tercihimiz Tırsan. Satış sonrası hizmetleriyle de her zaman yanımızda olan Tırsan ile kurduğumuz başarılı iş birliği, ilerleyen dönemlerde de devam edecek” dedi.



Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus T.SCS X+ Özellikleri

Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus, patentli K-Fix sistemi sayesinde, yüklerin en güvenli şekilde taşınmasını sağlıyor. Televre üzerindeki her biri 2,5 ton kapasiteli toplam 236 adet yük bağlama noktası sayesinde, 500’den fazla yükleme kombinasyonu sunan Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus’ın üst yapısı ve perdeleri Code XL standartlarına %100 uyum sağlıyor.

Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus, sahip olduğu seviyeli çatı kaldırma sistemi sayesinde; 2.750, 2.800, 2.850 ve 2.900 mm iç net opsiyonları ile maksimum yükleme imkânı sunuyor ve yükleme esnasında 500 mm ekstra kaldırma özelliği ile operasyonel hız ve verimlilik avantajı sağlıyor. Ayrıca, 7,200 kg forklift aks yüküne dayanımlı taban özelliği ile Tenteli Perdeli Maxima Plus, şasi ve çelik aksamlarının çinko tri-elektron metoduna göre kataforez (KTL) kaplamalı oluşu sayesinde ürünleri 10 yıl pas yürümezlik garantisi altına alıyor.