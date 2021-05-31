TIRSAN TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK 154. SANAYİ KURULUŞU EN BÜYÜK 76. iHRACATÇISI

Treyler sektörünü temsilen listede yer alan tek üretici konumunda olan Tırsan, 2020 yılı üretim performansına göre 154. sırada, ihracat performansı genel sıralamada ise 76. sırada

konumlandı. Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı ilk 500’de yer alan ikinci büyük otomotiv sanayi şirketi olan Tırsan, aynı zamanda otomotiv üreticileri arasında ihracat performansına göre ISO500

sıralamasında ki ilk 15 şirketten biri oldu.



İyi günde, kötü günde müşterilerinin her zaman yanında olan güvenilir lider Tırsan, uzman çalışanları, güçlü Ar-Ge ve yalın üretim altyapısı ile Avrupa başarılarına yenilerini eklemeye, müşterilerinin rekabet gücünü arttırmaya ve kendi teknolojisi ile sektöre yön vermeye devam edecektir.