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Tırsan, Türkiye’deki 44 Yıllık Liderliğini Avrupa Başarıları İle Taçlandırdı

1977’den beri Türkiye Treyler sektörünün güvenilir ve öncü lideri Tırsan, 2020 yılında da tüm faaliyetleriyle müşterilerinin gücüne güç katmaya devam etti.

Lojistik 25.01.2021, 14:29
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Tırsan, Türkiye’deki 44 Yıllık Liderliğini Avrupa Başarıları İle Taçlandırdı

Tırsan, belirsizlikler ile dolu 2020 yılında yurt içi ve yurt dışı tesislerinde tüm sağlık önlemlerini kararlılık ile uygulayarak müşterilerinin gücüne güç katmak için, hızlı ve kesintisiz tedarik sağladı. Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni alan ilk şirketlerden biri oldu. Türkiye’nin en geniş ve yetkin satış sonrası servisleri ile müşterilerinin operasyonlarının kesintisizliğini güvence altına aldı. Tırsan bu seneyi, pazar liderliğini %51’e yükselterek bitirdi. Kendi teknolojisini üreterek dünya treyler sektörüne yön veren Tırsan, güvenilir ürün ve hizmetlerini uluslararası müşterilerine de sunarak TİM İlk 1000 İhracatçı Listesi’nin ilk 100’deki tek treyler ihracatçısı ve tüm otomotiv sektörünün en büyük 16. ihracatçısı oldu. Uluslararası müşterilerinin takdirini Almanya’da yılın en iyi lojistik markası ödülleri 3.lüğü ile tescilledi. Tırsan, sektörün gelişimine öncülük eden Ar-Ge yatırımlarına da hız kesmeden devam etti. Otomotiv sektörünün en çok patente sahip 3. şirketi konumunda olan Tırsan, 2020 yılında sahip olduğu Avrupa’nın en geniş ürün gamına 22 yeni ürün ekledi. Sektörün en prestijli Avrupa İnovasyon Ödülleri’nin 7 kategorisinde 7 ödülü yalnızca 3 senede kazanan ilk ve tek şirket olmanın gururunu Türkiye’ye getirdi. Çetin Nuhoğlu: Konusunda Uzman ve Güçlü Bir Ekip ile Sektörün Güvenilir ve Lider Firmasıyız Tırsan’ın 2020 yılını değerlendiren Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, tam 44 yıldır Tırsan’ın sektörün güvenilir ve öncü lideri olarak, müşterilerinin her zaman ilk tercihi olduğunu vurguladı. Çetin Nuhoğlu, “Her bir Tırsan treyler, müşterilerimize güç katmak amacıyla üretilmektedir. Tırsan’ın her zaman ilk tercih olmasının arkasında muazzam bir üretim ve Ar-Ge gücü, müşteri memnuniyetine adanmışlık ve konusunda uzman güçlü bir ekip vardır. Tam 44 yıldır her daim müşterilerimizi dinliyor ve her daim yanlarında oluyoruz. Engin bilgi birikimimiz ile şekillenen ArGe çalışmalarımız, müşteri memnuniyetini sağlamak ve sektöre yön vermek adına bize yol gösteriyor. Bu zorlu senede hem müşterilerimiz, hem ekibim, hem de diğer iş ortaklarımız ile ortaya koyduğumuz başarıdan dolayı çok gururluyum. Ortak başarılarımızda emeği geçen herkese Tırsan ailesi adına teşekkür ederim” dedi. Avrupa İnovasyon Ödülleri’nde 7 Kategoride 7 Ödül 15 ülkeden 16 jürinin katılımı ile Avrupa’nın en büyük ticari araç fuarı kapsamında düzenlenen Treyler İnovasyon Ödülleri’nde Tırsan, 4 ödül birden kazanarak, 2017 yılından başlayarak ödülün her kategorisinde ödül alan ilk ve tek şirket oldu. Avrupa Treyler İnovasyon Ödülleri’nde ilk birinciliğini 2017 senesinde ‘Güvenlik’ kategorisinde akıllı bitüm tankeri ile kazanan, 2019 yılında ‘Şasi’ kategorisinde çok fonksiyonlu konteyner şasisi ile ikinci birinciliğini alan Tırsan, bu sene çok fonksiyonlu tampon ile ‘Komponent’ kategorisinde birinci, dünyadaki ilk ve tek 45 ft. rulo swap body ile ‘Gövde’ kategorisinde ikinci, K-ADAS ileri seviye treyler sürücü destek sistemleri ile ‘Akıllı Treyler’ kategorisinde ikinci ve rollerbedli araçları ile ‘Çevre’ kategorisinde üçüncü oldu. Tırsan, Ar-Ge Çalışmaları ile Sektöre Yön Vermeye Devam Etti Tırsan, müşterilerinin rekabet gücünü sürekli artırmak ve sektöre yön vermek için kesintisiz sürdürdüğü Ar-Ge çalışmalarına 2020’de de devam etti. Türkiye’nin Patent Haritası Raporu’nda, otomotiv teknolojileri alanında 3. sırada yerini aldı. 380 adet patent başvurusuyla Turkish Time Dergisi tarafından yapılan Ar-Ge 250 sıralamasında, 2019 yılında tescil edilen patent sonucuna göre Türkiye’de tüm şirketler içinde 8. oldu. Tırsan, 2020 yılında 7 farklı ürün grubunda 22 yeni araç projesini tamamladı ve farklı pazarlarda müşterilerinin hizmetine sundu. Kässbohrer, En iyi Lojistik Markası Ödülünde 3. Oldu Tırsan, kendi geliştirdiği 1000’den fazla tekil üründen oluşan Avrupa’nın en geniş ürün gamını, 2 farklı markası Kässbohrer ve Talson ile 55’ten fazla ülkedeki müşterileri ile buluşturmaktadır. Tırsan, TİM 1000 İhracatçılar Listesi’nde ilk 100’deki tek treyler üreticisi ve ülkemiz ihracatının %17’sini gerçekleştiren tüm otomotiv sektörünün ise en büyük 16. ihracatçısıdır. Ürünlerinin sağlamlığı, verimliliği ve kalitesinin yanında, yurt dışında sahip olduğu geniş satış sonrası servis ağıyla Tırsan, tüm müşterilerinin memnuniyeti için çalışmaktadır. Bu çalışmalar sonucu, bünyesindeki Kässbohrer markası ile Almanya’nın Würzburg-Schweinfurt Üniversitesi lojistik bölümü tarafından belirlenen 250 marka arasından, Alman Lojistik Birliği (BVL) ve Alman Ticaret Dergisi Logistic Heute’nin yaptığı uluslararası nakliyeciler değerlendirmesinde En İyi Lojistik Markası ‘Treyler ve Üst Yapıcılar’ kategorisinde en iyi 3. marka ödülü aldı. Dijital Teslimat ve Fuar Uygulamaları ile İlkler Devam Etti Öncü lider Tırsan, 2020 gelişmelerine de en hızlı adapte olan şirket oldu. Mart ayında Türkiye’nin ilk dijital teslimatını gerçekleştiren Tırsan, Kässbohrer markası ile 23 ürünün dijital ikizlerinin incelebileceği sanal fuarını açtı. K-Talks interaktif webinar programları ile de Avrupa’daki müşterileri ile sürekli iletişim sağladı.

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