Tırsan, Taysad Ödüllerinde Başarısını Tekrarladı

TIRSAN, TAYSAD (Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği) 43. Olağan Genel Kurul Toplantısı çerçevesinde gerçekleştirilen Başarı Ödülleri Töreni’nde iki ödülün birden sahibi oldu. En fazla ihracat yapan üyeler” kategorisinde Bosch birincilik, Tırsan ikincilik ödülüne layık görüldü. Patent” kategorisinde birincilik ödülü Vestel Elektronik’e verilirken, Tırsan ikinci sıradaki yerini korudu.



2021 yılında da müşterilerinin güvenilir iş ortağı olarak 4 ülkedeki 5 üretim tesisinde kesintisiz üretime devam eden Tırsan, 21 ülkede satış ve servis sayılarını artırdı ve başarılarını taçlandırmaya devam etti. Tırsan, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu ISO 500 araştırmasında Türkiye’nin en büyük 154. Sanayi üretim şirketi ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) açıkladığı İlk 1000 İhracatçı Firma Listesi’nde ilk 100’de yerini alırken, Otomotiv Sektöründe 18. Sırada yer alarak, treylerin ve sektörün gücünü tüm Türkiye için zirveye taşıdı.