Tırsan, “2021 Avrupa İnovasyon Ödülleri’nde 4 Ödül Birden Kazandı

Avrupa Treyler İnovasyon 2017 Ödülleri’nde "Güvenlik" kategorisinde birinci olan, Avrupa Treyler İnovasyon 2019 Ödülleri’nde ise “Şasi” kategorisinin birincisi ve ‘Konsept’ kategorisinin üçüncüsü olan Tırsan, Avrupa Treyler İnovasyon 2021’de dört ödül birden kazandı. Tırsan; “Komponent” kategorisinde aday gösterilen Çok Fonksiyonlu Arka Tampon RUPD-5K1 ile birinci; "Gövde" kategorisinde aday gösterilen ilk ve tek 45 ft. Rulo Swap Body K.SWAU CC aracı ve “Akıllı Treyler” kategorisinde aday gösterilen Treyler Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri (K-ADAS) araçları ile ikincilik ödüllerinin ve yeni modüler yükleme ünitelerine uygun Rolerbedli Araçlar ile ‘Çevre’ kategorisinde üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

Tırsan, “Komponent” Kategorisinin Şampiyonu Oldu “Komponent” kategorisinin şampiyonu olan Çok Fonksiyonlu Arka Tampon RUPD-5K1, güvenli ve katlanabilir tasarımı ile ön plana çıkıyor. RUPD-5K1, ECE.R58.003 yönetmeliğine uygun olarak treyler için arka tampon koruma görevini yerine getirirken, yukarı ve aşağı farklı pozisyonlarda ayarlanabiliyor. Antrepo yüklemelerinde treylerin sabit kalması için mekanik ayak, feribota biniş-inişlerde tasarlanan tampon, intermodal tren vagonu yüklemelerinde her vagona uygunluk, damperli araçlarda yük boşaltma sırasında mekanik ayak ile stabilizasyon ihtiyacı ve lastik değişimi operasyonlarının kolaylığını sağlamak gibi 5 farklı operasyonda verimli çözümler sunuyor.

Tırsan, “Gövde” ve “Akıllı Treyler” Kategorilerinde İkinci Oldu "Gövde" kategorisinde ikinci olan ilk ve tek 45 ft. Rulo Swap Body K.SWAU CC aracı, şasiye entegre çelik rulo taşıma havuzuna sahip olup, 30 tonluk yük taşıma kapasitesi ile yenilikçi şasi tasarımıyla intermodal çelik rulo taşımacılığı için geliştirildi. Araç, geliştirme sırasında gerçekleştirilen testler sonucunda, artık tüm swap gövdeleri için zorunlu olan UIC 592 / IRS 50592 ve IRS 50596-5 sertifikasyonu için teknik gereklilikleri karşılayacak şekilde tasarlandı. “Akıllı Treyler” kategorisinde ikincilik ödülünün sahibi olan Treyler Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri (K-ADAS), yüzde 50'den fazlası treyler sektöründe yeni olan ve mevcut kamyon ADAS sistemleri ile uyumlu 7 teknolojiden oluşan 4 özelliği ile fark yaratıyor. Bu özellikler, tamamen otonom sürüş standart hale geldiğinde gerekli olacak akıllı treylerin geliştirilmesine katkıda bulunuyor.

Tırsan, “Çevre” Kategorisinde Üçüncü Oldu “Çevre” kategorisinde üçüncü olan ‘ Yeni modüler yükleme ünitelerine uygun Rollerbedli araçlar’, Avrupa Birliği Horizon 2020 projesi kapsamında geliştirilmiş yeni modüler yükleme ünitelerinin güvenli ve verimli bir şekilde taşınmasını sağlayan rollerbedli kutu, perdeli tenteli ve swap body araçlarını içeriyor. Hali hazırda kutu ve perdeli tenteli araçlarda rollerbed özelliğini veren Tırsan, proje kapsamında bir ilki gerçekleştirerek, ilk rollerbed swap body aracını Adapazarı’nda üretti. Yeni yükleme ünitelerinin rolerbedli araçlar ile taşınması uzun dönemde yük paketleme malzemelerinden tasarruf, iş sağlığı ve güvenliğinde iyileştirmeler ve kazaların önlenmesinin yanı sıra taşımacılık zincirindeki tüm paydaşları için sunduğu operasyonel verimlilik ile yükleme kapasitesinde ve operasyon hızında iyileştirmeler sağlıyor. Tırsan, İnovasyonları ile Geleceğin Araçlarını Bugünden Müşterilerine Sunuyor



Güvenilir lider Tırsan, Adapazarı’ndaki mega kampüsünde bulunan ödüllü Ar-Ge Merkezi’nde, 55’ten fazla ülkedeki müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda araştırma-geliştirme projelerine ve iş birliklerine yatırım yapmaya devam etmektedir.



Tırsan, daha önce mevzuatın ülkemizden devreye girmeden önce ürettiği ve teslim ettiği ADR ve ATP mevzuatlarına uygun araçlarıyla müşterilerinin rekabet gücünü arttırdığı gibi, Trailer Innovation 2021 ödüllerinde geliştirdiği ürünler ile gene geleceğe uygun araçları müşterilerine sunmaktadır. Komponent kategorisinin birincisi çok fonksiyonlu tampon Eylül 2021’de zorunlu hale gelecek olan yeni regülasyonlara göre tasarlanarak üretilecektir.

Tırsan Gövde kategorisi ikincisi, Rulo Swap Body aracı, sektörde bir ilk ve tek olduğu gibi, geliştirilmesi sırasında gerçekleştirilmiş şasi iyileştirmeleri Avrupa’da bundan sonra üretilecek tüm swap bodyler için zorunluluk haline gelerek mevzuata girmiştir.



Tırsan, Akıllı treyler kategorisi ikincisi, Treyler Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri çekici sistemleri ile de entegre olacak ve treylerleri geleceğin teknolojisi, otonom sürüşe hazır hale getirecektir.

“Çevre” kategorisi üçüncüsü rolerbedli araçlar ise, Tırsan’ın hali hazırda başarıyla ürettiği kutu, perdeli tenteli ve yeni geliştirdiği rolerbedli swap body araçlarının Avrupa Birliği’nde bu sene onaylanmış yeni moduler sistemlerin uzun dönemde uygulanmaya alınması ile birlikte operasyona tam geçiş yapabileceklerdir.



2019 yılında 51 farklı Ar-Ge projesi üzerinde çalışan Tırsan Ar-Ge merkezi, 15’ten fazla ulusal ve uluslararası üniversite, enstitü, kurum ve derneklerin yanı sıra sistem tedarikçileriyle de geliştirme projeleri yürütmektedir. Tırsan, düşük emisyonlu çevreci araçlar üretmek için Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen Aeroflex Projesi gibi uluslararası projelerde de etkin rol oynamaktadır. Tırsan araştırma geliştirme faaliyetleri ve iş birlikleri ile müşterilerine geleceğin araçlarını sunmaya ve nakliye sektörünün geleceğini şekillendirmeye devam edecektir.